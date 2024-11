Amici, il bellissimo del talent conquista Laura Pausini: è officiale, da adesso lo vedremo sempre con al suo fianco

Il bellissimo di Amici ha fatto “bingo”: lo vedrete sempre al fianco di Laura Pausini. Era inevitabile che conquistasse anche lei, ecco di chi stiamo parlando.

Laura Pausini non ha bisogno di presentazioni, in quanto è una delle cantanti italiane e internazionali più brave e quotate di sempre. La sua musica ha accompagnato intere generazioni, motivo per cui il numero dei fan che la seguono aumentano di anno in anno.

Da quando ha cantato La solitudine per la prima volta, di anni ne sono passati e la nostra Laura è cresciuta, e con lei anche i brani che ha regalato al grande pubblico. Eppure, la storia andata male tra lei e il famoso Marco.

Ed è la prima canzone che ci viene subito in mente quando pensiamo a lei. Oltre ai suoi brani, della Pausini i fan amano la sua grande simpatia: in ogni intervista che rilascia è impossibile non sorridere, e inoltre è molto bello vederla insieme a suo marito e a sua figlia Paola, con la quale ha un rapporto molto affiatato.

I fan attualmente ammirano oltre a questi aspetti di Laura, anche la sua decisione di lasciarsi conquistare dal bellissimo di Amici, il quale verrà visto spesso al suo fianco. Ecco di chi stiamo parlando.

Il racconto a cuor leggero di Laura Pausini

Laura Pausini è spesso sotto i riflettori, in quanto è molto amata e seguita dai fan. Oltre al contesto accennato in apertura, che approfondiremo a breve, i suoi fan sono sempre pronti a sentire qualche racconto inedito rilasciato durante le interviste, per conoscere la cantante romagnola ancora meglio.

Recentemente è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Canale 9, rilasciando un’intervista molto approfondita sulla sua vita e su vari fatti che l’hanno resa protagonista nel corso degli anni. Tra i vari aneddoti che ha fornito, sicuramente l’episodio del rossetto con Gleen Close alla Notte degli Oscar 2021 è stupefacente. Come ha infatti rivelato la cantante: “Non capita tutti i giorni…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicholas Borgogni (@_nicholasborgogni_)

Il sodalizio tra Laura e il bellissimo di Amici

Chissà cosa avrà pensato la prof. Celentano dopo aver letto questa notizia… Uno dei bellissimi ex concorrenti di Amici (come viene spesso etichettato sui suoi profili ufficiali dai fan), ovvero Nicholas Borgogni, allievo con cui la prof di ballo ha battibeccato parecchio nel corso della scorsa edizione, prenderà parte al tour mondiale di Laura, all’interno del suo corpo di ballo. I fan del ballerino hanno sempre saputo che avrebbe spiccato il volo verso le luci della ribalta, e almeno per ora non si stanno di certo sbagliando.

In merito a questo sodalizio artistico, Borgogni ha scritto sui social: “Mondo, sii gentile con me. Parto in tour con Laura Pausini. Per favore, grazie!“. Siamo sicuri che il ballerino e la cantante regaleranno soltanto emozioni al pubblico, non credete?