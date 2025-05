Amici, finale amara come il veleno: “Sono stato arrestato” | Brutto colpo per Maria De Filippi: la rivelazione su TikTok

La verità sul volto noto di Amici è venuta a galla, a rivelarlo lui stesso con una rivelazione su TikTok. Cosa avrà pensato Maria De Filippi?

Amici è uno dei talent più famosi e longevi di sempre, e riesce a fare ancora faville sul piccolo schermo, anche a distanza di molti anni dal suo esordio sul piccolo schermo. Tutto nello show di Mediaset funziona: dalle regole, agli allievi, ai prof, fino ad arrivare ovviamente alla conduttrice, la grande Maria De Filippi.

Maria ha la capacità di fare audience ovunque, tant’è che gli stessi PanPers, durante una loro performance ad Amici, hanno ironizzato sulla nota conduttrice: “Come profuma di ascolti!”. Alla fine, se la chiamano Queen Mary un motivo ci sarà…

Dal suo programma di canto e danza sono usciti volti all’epoca sconosciuti, ma che oggi sono diventati dei personaggi di spicco, per citarne qualcuno Alessandra Amoroso, Emma, The Kolors, Giulia Stabile, Irama e molti altri ancora.

Ovviamente, non tutti scelgono di effettuare lo stesso percorso dopo la fine del programma, come riporta il noto volto di Amici, la cui confessione ha sicuramente spiazzato i followers. Ecco che cosa ha dichiarato con una rivelazione su TikTok.

Cos’è successo dopo Amici

Era il 2021 e l’allora allievo Esa Abrate si era distinto per il suo timbro di voce morbido e per il suo stile urban e hip-hop. Seguito da Rudy Zerbi, il giovane artista aveva conquistato il pubblico e i followers; tuttavia, dopo la fine del programma, Abrate scivolò in un periodo difficile, che l’avrebbe portato all’arresto per spaccio. A distanza di tre anni dall’accaduto, Esa ha deciso di parlare in modo diretto ai suoi sostenitori, raccontando non solo dell’accaduto, ma rivelando anche i suoi piani futuri.

Ha riferito di essere scivolato nella depressione per diversi problemi personali: dalla lite con i genitori fino al tradimento di una persona cara, eventi dolorosi che l’hanno fatto scivolare ancora più giù: “Mi sentivo vuoto, senza passione, senza quella fame che è stata il motore della mia musica…”. E non è tutto, purtroppo…

Come sta oggi il volto del talent

Con un video TikTok, il volto noto di Amici ha voluto raccontare ai suoi fan cos’è successo nella sua vita dopo la fine del talent. Durante il suo momento buio, Esa Abrate, è arrivato a commettere un grave errore: “C’è stato un periodo in cui ho spacciato, nel 2022 a dicembre sono stato arrestato per detenzione di droga, 755 grammi, è stato un periodo davvero difficile, complicato, per fortuna la vicenda si è chiusa con il patteggiamento e ho evitato il carcere, perché ero incensurato…”.

Adesso Esa, dopo aver scontato la sua pena, pare aver ritrovato la retta via, come rivela lui stesso: “Da lì c’è stata la rinascita, ho fatto un bel lavoro su me stesso dentro e fuori, ho cercato di fare pulizia, ho ritrovato quella forza che mi mancava. Tutto questo ha influenzato molto la mia musica. Prima avevo perso argomenti, ora mi sento di avere tante cose di cui parlare”.