Amici, ex protagonista vuota il sacco su Angelina Mango e poi confessa: “Avevo paura a dirlo” | Il retroscena incredibile

A distanza di tempo l’ex protagonista di Amici confessa le sue opinioni su Angelina Mango e su cosa non si sentiva pronta a confessare, il retroscena inaspettato ha lasciato tutti i fan senza parole.

Amici come sempre ottiene il record di ascolti: edizione dopo edizione fa volare il pubblico da casa, il quale si appassiona a ogni singola puntata e inoltre Maria De Filippi e soci danno una grossa possibilità ai vari allievi della scuola.

Non tutti magari lo sanno, ma gli studenti realmente sono seguiti per tutta la durata dello show e oltre a quello che vediamo in puntata c’è molto di più. Maria offre la possibilità per circa 8 mesi a questi aspiranti ballerini e cantanti di studiare gratuitamente all’interno della scuola più amata di sempre, venendo seguiti da prof d’eccezione.

Per questo, il talent non solo è molto amato dal pubblico da casa perché lo sente autentico, ma anche dagli allievi i quali fanno di tutto, anno dopo anno, partecipando anche a più casting in anni diversi sperando di poter essere selezionati.

I fan quindi seguono con attenzione ogni evento che ruota attorno “ai ragazzi della scuola“, così come le dichiarazioni successive una volta terminato il loro percorso. Ecco che cosa ha dunque rivelato l’ex protagonista di Amici su Angelina Mango e su una delle sue paure più grandi.

La paura dell’ex protagonista di Amici

L’ex protagonista di Amici si trova attualmente sulla cresta dell’onda, in quanto il suo sogno finalmente l’ha potuto fare uscire da quel cassetto piccolino che non avrebbe potuto contenerlo ancora per molto, data la grandezza delle sue aspirazioni. Recentemente si è confessata a cuor leggero tra le pagine di Vanity Fair, come possiamo leggere da isaechia.it, rilasciando diverse rivelazioni inedite su se stessa e sulla sua vita.

Tra le varie confidenze ha parlato di quando ha fatto i provini per entrare ad Amici: “Ero felice, ma avevo anche molta paura a dirlo ai miei. Non sapevo come l’avrebbero presa, se avrebbero accettato l’idea di vedermi fuori casa per tanti mesi, di non riuscire a finire la scuola…“, raccontando che in realtà i suoi genitori oltre a essere stati molto orgogliosi di lei l’hanno anche molto supportata. L’unico suo rimpianto è quello di non aver potuto prendere la maturità, cosa che sicuramente potrà fare anche in seguito.

Il paragone tra lei e Angelina Mango

L’ex protagonista di Amici, la vincitrice della passata edizione del talent Sarah Toscano, sta vivendo un momento particolarmente fortunato, in quanto la sua bravura la sta portando lontano. Oltre a sentirla in radio con il suo attuale singolo, Roulette, ha partecipato a TimSummerHits e Battiti Live, per non parlare del fatto che ha aperto i concerti di Tony Effe, Ernia, Ariete e quello dei Black Eyed Peas. Insomma sicuramente la giovane Sarah sta vivendo grandi soddisfazioni. La cantante ha rilasciato un’intervista molto sentita a Vanity Fair, riportata dal sito di isaechia.it, nel quale tra i tanti argomenti, ha trattato anche la recente abitudine dei fan di paragonarla ad Angelina Mango.

Come ha rivelato lei stessa: “La stimo tantissimo e la trovo davvero incredibile come artista, ma sinceramente trovo che non abbiamo molto in comune…“, rimarcando il concetto che entrambe hanno non solo due percorsi differenti ma anche due stili diversi. Inoltre la Toscano rivela che la cosa che le piacerebbe molto è quella di sentirsi dire: “Lei è Sarah. Senza che a proseguire la frase ci sia nient’altro: siamo solo io e la mia musica”. Sicuramente un pensiero molto profondo da una giovanissima che ha appena iniziato a muovere i primi passi in questo settore.