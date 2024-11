Amici 24, Luca Jurman è una furia contro Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: “Va la fanno sotto gli occhi!” | L’accusa feroce

Luca Jurman ha rilasciato le sue opinioni in merito ad Amici 24, scagliandosi contro Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Ecco che cos’è che non ha gradito il noto musicista.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più amati dal pubblico, il quale aspetta anno dopo anno la messa in onda della nuova edizione. D’altronde, è entusiasmante seguire l’evoluzione dei concorrenti, vederli cantare, ballare e migliorare giorno dopo giorno.

E il pubblico fedele può dire di esserci stato durante l’esordio di Emma, Alessandra Amoroso, dei The Kolors, di Angelina Mango e così via. Inizialmente, erano anche pochi coloro che scommettevano su talenti del genere.

Ma adesso sono in molti a seguirli, ovunque vadano. Per questo motivo i fan attendono con ansia ogni singola edizione, scommettendo poi su chi possa diventare una Star. Eppure, da qualche tempo a questa parte, il clima nella Scuola più amata di sempre si è leggermente incupito.

I litigi tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi stanno dividendo l’opinione pubblica, in quanto per molti non ci sarebbe più la giusta obiettività nella valutazione dei ragazzi. Tra coloro che non approvano queste bagarre tra i due, c’è anche Luca Jurman, ecco di cosa li ha accusati.

Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi

La diatriba tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sta dividendo l’opinione pubblica. Sono entrambi grandi professionisti, così come tutti i colleghi che siedono con loro ad Amici dietro le scrivanie; in molti, però, temono che questi battibecchi possano mettere in secondo piano il motivo principale per cui è nata la Scuola.

In queste ultime puntate abbiamo visto entrambi gli insegnanti di canto indossare quella barbetta bianca che richiama il maestro Vessicchio. Entrambi hanno criticato il lavoro reciproco svolto durante le prove, e tra voti e classifiche si sono lanciati parecchie frecciate pungenti. Tutto questo davanti agli allievi, i quali a un certo punto sono stati invitati dalla produzione a uscire dalla classe e raggiungere la Casetta per trovare la concentrazione e la tranquillità che Maria gli ha sempre riservato.

Luca Jurman contro Amici 24

I litigi tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, come dicevamo, continuano a far discutere il grande pubblico, il quale si è schierato su diversi fronti. A criticare Amici 24 e i due colleghi ci ha pensato anche Luca Jurman, l’ex insegnante del talent di Maria De Filippi, il quale non ha nascosto il suo disappunto in merito a questi litigi.

In merito agli ultimi battibecchi, ha criticato la mancanza di professionalità dei due docenti: “Abbiamo toccato il fondo“. E ha chiosato: “Guardate che tutto questo ve lo fanno sotto gli occhi: vi sottovalutano così tanto…“. A detta sua, infatti, gli insegnanti devono essere maggiormente preparati nella loro materia per poter insegnare. Come finirà tutta questa storia è ancora un mistero, quel che è certo è che il clima diventa ogni giorno sempre più teso, non credete?