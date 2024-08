Amici 24, la nuova classe inizia a prendere forma | In arrivo un altro figlio ‘DArt’: suo padre è famosissimo

La nuova classe di Amici 24 sta prendendo finalmente forma e tutti stanno parlando dell’arrivo di quel personaggio il cui padre è famosissimo. Ecco di chi stiamo parlando, i fan non stanno più nella pelle.

Manca ancora qualche settimana prima dell’inizio ufficiale della prossima edizione di Amici 24 e i fan sono in trepidante attesa in quanto non vedono l’ora di vedere la nuova classe, i professori riuniti e ovviamente lei, la mitica Maria De Filippi, la cui mente è sempre in movimento, anche adesso che è in ferie.

Siamo sicuri che Queen Mary starà già pensando a come rendere ancora una volta i suoi show, i migliori in merito al record di ascolti. Nel palinsesto Mediaset sono stati inseriti tutti, quindi come sempre la conduttrice dovrà lavorare a 360°.

In merito ad Amici poi di indiscrezioni ne stanno circolando molte in questi giorni, in primis sui professori più amati di sempre, in quanto non si sa a questo punto chi tornerà a sedere dietro le cattedre di ballo e di canto e chi invece opterà per altri ingaggi.

Oltre a questo chiacchiericcio generale adesso spunta anche una nuova rivelazione e riguarda il figlio di un famosissimo, un vero figlio “DArt”, il cui cognome vi farà impazzire. Dopo il figlio di Gigi D’Alessio, la figlia di Mango e il figlio di Paolo Carta sta per arrivare anche lui.

Le voci su Amici 24

Come dicevamo tra le varie indiscrezioni che sono emerse su Amici 24, c’è un rumors che si fa insistente ogni giorno che passa, cioè il fatto che i fan dovranno dire addio non a uno, non a due ma bensì a tre insegnanti del talent di Maria De Filippi.

Pare che Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli potrebbero non tornare nella scuola più famosa d’Italia, in quanto avrebbero ottenuto nuovi ruoli, il primo in Rai, il secondo dovrebbe tornare a ballare e la terza in radio. Ovviamente ci teniamo a precisare che questi per il momento sono solo rumors non ancora confermati o smentiti. Dobbiamo attendere conferme in merito prima di dire addio ai prof in maniera ufficiale.

Nuovo arrivo ad Amici

Tra le varie indiscrezioni che stanno circolando in merito alla prossima edizione di Amici 24 c’è anche quella, riportata da imusicfun.it. Sarebbe in arrivo nel cast un nuovo figlio d’arte (in tutti i sensi), essendo lui DArt. L’aspirante cantante figlio di un famosissimo della musica italiana, cioè Raffaele Riefoli, meglio conosciuto come Raf, il quale sarebbe stato adocchiato da Rudy Zerbi.

Lui è Samuele Riefoli, nome d’arte appunto, DArt o D’Art, il quale ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica da pochi anni senza ancora aver trovato il suo equilibrio musicale, per quello sarebbe molto interessante se il gossip che ruota attorno a lui in questo momento fosse confermato. Siamo sicuri che ad Amici farebbe faville, non credete?