Amadeus, svelata l’identità dei primi ospiti nel suo nuovo quiz su Nove | Il commento del conduttore: “Sarà una figata”

Amadeus ha svelato l’identità dei suoi primi ospiti per il nuovo quiz che vedremo sul Canale Nove.

Il genio, la simpatia e la determinazione di Amadeus la conosciamo tutti, in quanto a prescindere dall’emittente per la quale lavora, il suo mestiere lo sa fare. A dimostrazione di ciò, lo share e i picchi d’ascolto registrati da quando è approdato in televisione parlano per lui.

Dopo una lunga collaborazione con la Rai, Ama ha deciso di sperimentare una nuova avventura e da settembre lo troveremo sul Canale 9 del gruppo Warner Bros. Discovery, pare con due nuovi programmi. Per il momento, essendo legato fino ad agosto con l’emittente pubblica, non può parlare di nulla del prossimo contratto ma da quello che è emerso condurrà due show cult.

Il primo dovrebbe essere Identity, basato sul format dei Soliti Ignoti, e il secondo sarà La Corrida, storico programma di Corrado. I fan non vedono l’ora di vederlo sulla nuova emittente televisiva, in quanto dopo anni è difficile passare le giornate senza Ama e i suoi show.

Nell’attesa del suo nuovo lavoro, il conduttore ha fatto sapere chi saranno i suoi prossimi ospiti del nuovo quiz che condurrà sul Nove ed era molto contento di questa dichiarazione. Ecco svelata la loro identità.

I progetti di Amadeus prima del suo nuovo quiz sul Nove

Amadeus non è soltanto “lavoro”, in quanto al primo posto nella sua vita c’è sua moglie Giovanna Civitillo e i suoi figli, Alice e Josè, con i quali ha un ottimo rapporto. Amadeus e Giovanna, inoltre, hanno a cuore il sociale, come dimostra l’iniziativa alla quale hanno preso parte.

Qualche giorno fa, i due coniugi hanno presenziato al Cancer Center dell’Ospedale Humanitas, in collaborazione con Fondazione Humanitas per la ricerca (Fhr), in merito alla loro figura di testimonial al programma Aya (Adolescents and Young Adults). Questo progetto è stato realizzato grazie a un team di medici e infermieri guidato dalla dottoressa Alexia Bertuzzi, dove vengono inclusi pazienti oncologici dai 16 anni ai 39 anni. Ama e sua moglie hanno incontrato i ragazzi del programma Aya e hanno speso parole molto toccanti, entrambi d’accordo sul pensiero espresso da Giovanna: “Fare del bene agli altri è essenziale. È un dono che coinvolge tutti: chi riceve e chi dà”. Ricordando poi a tutti di donare il loro 5×1000.

I primi ospiti del conduttore

Amadeus ha proseguito parlando ai pazienti del progetto Aya, raccontando di quando a 7 anni è stato oltre un mese ricoverato in ospedale, quindi in un certo senso può capire quello che provano anche se i motivi della degenza sono diversi. Inoltre per infondere loro un po’ di speranza ha concluso: “La vita toglie e dà. Vedrete, poi sarà una figata“.

Infine fa una rivelazione che ha commosso tutti: “Potete venire come ospiti, o come concorrenti del mio quiz“. Ovviamente, non ha potuto specificare ancora a quale show, ma è facile capire che stia parlando di Identity.