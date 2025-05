Amadeus sotto fuoco incrociato dopo la mossa falsa ad Amici, lo sfogo fiume del vincitore mancato: “È stato un…”

Amadeus e le pesanti accuse dopo la decisione presa ad Amici. Il vincitore mancato ha scatenato una polemica senza precedenti.

Il conduttore Amadeus, proprio in queste ore, è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica. La decisione presa durante la sua esperienza ad Amici ha scatenato una rivolta da parte dei telespettatori e sono stati in molti a definirlo come un ‘venduto’.

Ma cosa è accaduto? E perché l’uomo non è stato apprezzato da numerosi fan del programma? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Dopo l’esperienza come direttore artistico del Festival di Sanremo e la nuova avventura sul canale Nove, Amadeus ha partecipato come giudice nell’ultima edizione di Amici. Quest’anno i talenti erano parecchi, e scommettere su chi avrebbe vinto era praticamente impossibile. Il televoto degli italiani ha però premiato Daniele, il ballerino diciottenne di Alessandra Celentano, che ha incantato il pubblico con il suo talento.

Eppure, nonostante il decreto finale più che meritato, molti utenti hanno deciso di polemizzare sul mancato vincitore.

L’eliminazione che ha sconvolto il pubblico

Durante la semi-finale di questa edizione di Amici, il cantante Nicolò è stato eliminato durante il ballottaggio con Antonia. Inutile dire che la sua eliminazione ha scatenato una vera e propria rivolta da parte del pubblico, visto che erano in molti a vederlo come il papabile vincitore. A votare ‘contro’ il ragazzo sono stati Malgioglio e Amadeus, mentre l’unica che aveva deciso di premiarlo è stata proprio Elena D’Amario. La scelta dei due giudici è stata a dir poco criticata, e lo stesso Nicolò ha deciso di scrivere un messaggio sui social ad Amadeus.

Nonostante il botta e risposta gentile, non sono poi mancati i commenti negativi sui social.

Il messaggio di Nicolò ad Amadeus

Come riportato da GossipeTv, subito dopo la sua eliminazione Nicolò ha pubblicato un lungo messaggio sui social, dove ad un certo punto si è rivolto anche ad Ama: “Grazie mille per tutti i consigli e le belle parole. È stato un privilegio”. Non è poi tardata ad arrivare la risposta del conduttore: “Ciao Nicolò, sei un bravo ragazzo, hai talento e sono certo che riuscirai a realizzare tutti i tuoi sogni. Un grande abbraccio”. Nonostante la gentilezza di entrambi, tuttavia, diversi utenti hanno pensato che Amadeus abbia risposto così diplomaticamente per ripulirsi un po’ la coscienza (visto che, a detta di molti, l’uomo avrebbe attuato alcune ‘macchinazioni’ nel programma).

Fatto sta che Nicolò non ha alcun tipo di risentimento nei suoi confronti e possiamo affermare che, nonostante la mancata vittoria, si è trattato di un lieto fine!