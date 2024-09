Amadeus sgancia la bomba, altro che coppia da invidiare | Dopo anni a vederli insieme, spunta la verità: “… ho un rapporto di lunga data…”

Amadeus ha parlato del rapporto che lo lega da anni con un noto personaggio, e i fan vogliono saperne di più, essendo stati una coppia da invidiare.

Amadeus è uno dei conduttori più amati di sempre, la cui eleganza, bravura, simpatia e professionalità hanno portato una ventata di aria fresca in ogni emittente televisiva in cui è approdato. Di programmi ne ha condotti molti nel corso della sua carriera, e sicuramente gli ultimi in Rai sono quelli di maggior successo.

Dal Festival di Sanremo ad Affari tuoi, Ama si è sempre “fatto amare” dai fan, i quali lo seguono sia nelle avventure lavorative, che nelle sue vicissitudini private. I followers amano quando il conduttore posta degli scatti con la sua famiglia e soprattutto quelli con Fiorello, con il quale ha un legame storico di amicizia e fratellanza.

Dopo il suo addio dalla Rai, di cose ne sono state dette molte, in quanto è stato uno shock un po’ per tutti. Sicuramente, le parole rilasciate dallo stesso Amadeus sul fatto che nessun dirigente della Rai sia andato a salutarlo durante l’ultima puntata del suo show, confermano che in lui qualcosa è cambiato per Viale Mazzini: “La Rai ha fatto di tutto, economicamente, per trattenermi, ma è mancato il rapporto umano“.

Tralasciando tutto questo, dopo anni, come ha rivelato lo stesso conduttore, lo rivedremo insieme ad un volto noto, con il quale si conosce da molto. Parlerà di Ciuri o di qualcun altro?

I primi pronostici su Amadeus

L’interesse dei fan in questo momento, è aperto su più fronti in quanto non solo vogliono sapere di quale “rapporto di lunga data” si riferisce Amadeus, ma anche capire come sia andato il primo confronto ufficiale tra di lui e Stefano De Martino. I beninformati sapranno infatti che Ama è approdato ufficialmente sul Canale 9 di Discovery con il “suo” Chissà chi è, scontrandosi quindi con l’ex di Belen e la nuova versione di Affari tuoi.

In molti pensano di poter tirare già le somme, ma in realtà è ancora presto per dire chi supera chi, in quanto il confronto è alla pari, essendo sia Amadeus che Stefano due grandi conduttori. La serata di apertura di domenica ha visto la Rai posizionarsi al primo posto guadagnando uno share del 25%, contro il 5,2% di Discovery, dai dati riportati su Fanpage. Cosa succederà nelle prossime settimane?

Amadeus a Oggi: “Andrò in trasmissione da Fabio nella prima puntata il 6 ottobre. Con Fabio poi ho un rapporto di lunga data. Lui ha fatto qualcosa di molto importante così come Littizzetto, Crozza, Corsi e Conticini”. #ctcf #chissachie — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 19, 2024

Amadeus da Fabio Fazio

Giuseppe Candela ha riportato in un post di X il commento rilasciato da Amadeus a Oggi, in cui ha dichiarato: “Andrò in trasmissione da Fabio nella prima puntata il 6 ottobre. Con Fabio poi ho un rapporto di lunga data. Lui ha fatto qualcosa di molto importante così come Littizzetto, Crozza, Corsi e Conticini”.

I fan non vedono l’ora, dunque, di rivedere i due colleghi insieme, anche se molti sperano ancora di apprezzarlo nuovamente al fianco di Fiorello, in quanto gli “Amarello” mancano tantissimo a molti. Che dire, non ci resta che vivere giorno per giorno in questo anno di forti cambiamenti televisivi.