Amadeus pronto al gran ritorno in RAI, Fiorello sgancia la bomba: “Ho parlato con i dirigenti, e hanno detto che…”

Amadeus e il possibile ritorno in Rai. La rivelazione dell’amico Fiorello è divenuta subito virale su tutti i social.

Il conduttore Amadeus e il suo braccio destro Fiorello sono finiti al centro dell’attenzione mediatica a seguito di una bomba sganciata in diretta nazionale. La richiesta del comico, rivolta ai vertici Rai, ha infatti riacceso un po’ di speranza nei telespettatori italiani.

Ma cosa è accaduto? E perché qualcuno starebbe già parlando di un possibile ritorno di Ama nell’emittente statale?

Amadeus, dopo anni e anni di collaborazione con la Rai, ha deciso di sbarcare sul Nove, inaugurando un nuovo capitolo professionale. Dopo aver registrato numeri incredibili con il suo Festival di Sanremo, i telespettatori si sono chiesti il motivo di una scelta simile. Nonostante le ragioni non siano mai state specificate, il conduttore ha spesso fatto intendere che ci fosse stato qualche dissapore con i vertici Rai (e questo avrebbe motivato la sua scelta).

Eppure, proprio in queste ore, qualcuno starebbe parlando di un possibile ritorno di Amadeus alle origini.

Lo scambio di battute con Fiorello

Nelle ultime settimane, Fiorello intrattiene i propri fan con delle dirette su Instagram, dove spesso invita dei volti noti dello spettacolo. In una di queste, l’uomo ha chiamato il suo grande amico Amadeus, Biggio e Gianni Morandi. Ad un certo punto, dopo una serie di battute e risate, Fiorello ha toccato un tasto abbastanza dolente per il conduttore: “Siamo in 6.500”, ha esordito, riferendosi agli utenti che in quel momento stavano guardando la diretta. A questo punto, Ama ha risposto divertito: “Non ero più abituato a questi numeri, chiamami ogni sera”.

Il riferimento al suo flop televisivo non è passato inosservato, e lo stesso Fiorello ha deciso di fargli una proposta in diretta nazionale.

La richiesta di tornare in Rai

Come riportato da Fanpage, Fiorello ha dunque deciso di prendere la palla al balzo per rivelare: “Io ho parlato con i dirigenti Rai, non sto scherzando… Mi hanno detto ‘Per Amadeus le porte sono sempre aperte’…”. Dopodiché, il comico gli ha consigliato di non tentare la fortuna in Mediaset, ma di tornare dove è sempre stato bene. Tuttavia, un po’ scoraggiato per le ultime scelte fatte, Amadeus ha aggiunto: “Magari non mi prende né l’uno, né l’altro”. La diretta è poi proseguita con i quattro uomini che fantasticavano sul futuro del conduttore e su come, un giorno, possa tornare a presentare il Festival di Sanremo.

Non ci resta quindi che vedere come andranno le cose per Amadeus e, soprattutto, se continuerà a rimanere sul Nove nonostante gli ascolti zoppicanti.