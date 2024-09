Amadeus pronto al decollo, per il suo nuovo programma ha scelto proprio i MAGICI 3: la trovata geniale è un colpo grosso per Discovery

Amadeus è ormai pronto al decollo e, prima di iniziare, ha deciso di fare una scelta assai mirata con i MAGICI 3.

Come ben sappiamo Amadeus ha abbandonato l’emittente Rai ed è sbarcato su Discovery. La sua scelta non è mai stata ben chiarita ed ha sicuramente lasciato a bocca aperta i telespettatori italiani. Tra poco comincerà la sua nuova trasmissione e, come soltanto un grande professionista saprebbe fare, ha deciso di giocarsi un asso dalla manica.

L’uomo ha infatti deciso di utilizzare i MAGICI 3 per ‘promuovere’ il suo programma.

Che Amadeus sia uno dei conduttori più importanti della nostra Nazione ormai è indubbio. Per la Rai deve essere stato quindi un duro colpo perdere così un pilastro della sua scuderia. Eppure, Amedeo Umberto sembra più convinto che mai della sua scelta e pronto per questo suo nuovo inizio, dopo anni al ‘servizio’ di Viale Mazzini.

La sua nuova trasmissione Chissà Chi È non è ancora cominciata, ma ha già attirato la curiosità di molti, anche grazie alla sua nuova pubblicità.

La scelta intelligente di Amadeus

Su Discovery vanno in onda diverse trasmissioni amate dal pubblico italiano le quali, spesso e volentieri, collaborano tra di loro. Una delle più seguite è sicuramente Casa a Prima Vista. Gli agenti milanesi e romani che si sfidano tra di loro a suon di case, tour guidati e preventivi sono sicuramente un intrattenimento che ha entusiasmato una buona fetta della nostra Nazione. Ida, Mariana e Gianluca, i tre agenti di Milano, hanno anche spopolato sui social e sono divenuti delle vere e proprie celebrità.

Amadeus ha dunque avuto una trovata geniale e ha deciso di sponsorizzare così la sua nuova trasmissione.

Gli agenti di #casaaprimavista che «presentano» il nuovo studio di «Chissà chi è» di Amadeus. Geni. #discovery pic.twitter.com/F9GLxSZ7Y8 — Mario Manca (@MarioManca) September 16, 2024

Ida, Mariana e Gianluca a Chissà Chi È

Ebbene sì, Amadeus ha deciso di utilizzare i MAGICI 3 per presentare la sua nuova trasmissione Chissà Chi È. Proprio come durante una puntata di Casa a Prima Vista, i tre hanno ‘venduto’ ai telespettatori lo studio del programma e la cosa, inutile dirlo, ha fatto impazzire gli utenti in rete. Una trovata che avrà convinto ancora di più le persone a guardare la trasmissione di Amadeus sul Nove, e che gli ha permesso di riconfermarsi come il grande professionista che è.

Insomma, non ci resta che mandare un grande in bocca al lupo al mitico Ama, e aspettare domenica 22 settembre per vedere questo nuovo capitolo della sua carriera.