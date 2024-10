Amadeus in crisi totale, la gaffe vergognosa l’ha mandato nel pallone | Il fuori programma raggelante: “Non deve uscire dallo studio!”

Amadeus e l’assurda gaffe in diretta. Il fuori programma ha sconvolto tutto il pubblico presente in studio. Da non crederci!

Dopo il suo addio alla Rai, Amadeus è sbarcato come molti altri conduttori sul Nove, dove sta cercando di far decollare la trasmissione ‘Chissà chi è’. Il format è praticamente identico a ‘I Soliti Ignoti’ e sta già registrando numeri di ascolto e share interessanti, anche se non entusiasmanti. Durante una delle ultime puntate è avvenuto però un fuori programma che ha gelato tutto il pubblico in studio.

Non era mai capitata una cosa simile e, subito dopo la puntata, il video è divenuto immediatamente virale sui social.

Amadeus è un grande della televisione italiana, amato da gran parte dei telespettatori e professionale come pochi altri conduttori. Dopo essere stato il timoniere del Festival di Sanremo per diverse edizioni, l’uomo ha poi deciso di abbandonare la Rai e di sbarcare direttamente su Discovery. La motivazione? Non è stata mai resa nota al pubblico, quello di cui però siamo certi è che Amadeus ha qualche sassolino dentro la scarpa che proprio non è riuscito a togliersi.

Con la sua trasmissione ‘Chissà chi è’ sembra più felice che mai, e questo nuovo inizio deve avergli fatto più che bene.

L’assurdità avvenuta durante il programma di Amadeus

Il programma ‘Chissà chi è’, lo show di Amadeus, vede come protagonisti le cosiddette identità misteriose e i vari concorrenti delle puntate. Quando l’aspetto fisico o l’abbigliamento non riescono ad aiutare e proprio non si riesce a capire quale sia il loro mestiere, allora è possibile chiedere tre indizi per facilitare la cosa.

Proprio durante uno di questi momenti, un’identità misteriosa ha commesso una gaffe senza precedenti che ha lasciato tutto il pubblico in studio senza parole.

Non credo sia ancora vivo questo pic.twitter.com/xY7KP5So03 — Uma Thuram (@pertuttiqueikm) October 6, 2024

Il nome dell’amante, anziché quello della fidanzata

L’identità misteriosa era un ragazzo, il quale tra i vari indizi ha spiegato di come una volta, in passato, una ragazza ritardò più di tre ore al primo appuntamento e di come poi sia diventata la sua fidanzata. Un vero e proprio lieto fine, se non fosse per il fatto che, non appena Amadeus gli ha chiesto il nome della partner, lui l’ha chiamata Valentina anziché Arianna (il suo vero nome). Non appena il ragazzo si è reso conto della gaffe è sbiancato e Ama ha provato a ironizzare la figuraccia così: “È una situazione drammatica! Zitti un attimo, devo capire come aiutare questo uomo”. Ad un certo punto gli ha chiesto chi fosse l’altra, e il ragazzo ha ammesso che si trattava della sua ex. E Amadeus, imbarazzatissimo e sinceramente preoccupato per la sorte del figurante: “Io adesso lo terrei qua per un paio d’anni, non deve uscire da questo studio!”

La figuraccia dell’identità misteriosa ha mandato tutto lo studio nel pallone, e rimarrà sicuramente nella storia del programma!