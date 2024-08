Amadeus e Giovanna Civitillo, la gita in clinica ginecologica scatena i fan: dopo l’addio alla Rai arriva il momento più emozionante

Dopo il suo addio alla Rai, Amadeus è tornato a far parlare di sé. L’uomo è stato avvistato con la moglie in una clinica ginecologica..

Amadeus è sicuramente uno dei conduttori più amati e seguiti della televisione italiana. Negli ultimi mesi, l’uomo è stato al centro dell’attenzione per la sua scelta di abbandonare definitivamente il suo percorso televisivo in Rai. In queste ore, però, Amadeus è tornato a far parlare di sé e, questa volta, ad attirare l’attenzione di tutti sono state delle immagini in compagnia della moglie Giovanna. I due sono stati avvistati fuori da una clinica ginecologica!

Amadeus o si Ama o si Ama, non ci sono sicuramente delle vie di mezzo!

Oltre ad essere un conduttore ricco di talento e professionalità (come si è dimostrato sopra al palco dell’Ariston), Amadeus è anche un uomo dal cuore d’oro. Sui social conta migliaia e migliaia di followers e la sua relazione con Giovanna Civitillo sembra essere una delle più pure e profonde nel mondo dello spettacolo.

E dopo il suo addio alla Rai, Amadeus sembra aver trovato un momento di gioia e di serenità. Ma ecco di che cosa si tratta.

Dove sono stati immortalati Amadeus e Giovanna

Proprio in queste ore, Giovanna e Amadeus sono stati paparazzati in un luogo decisamente inaspettato: fuori dal Mangiagalli, ossia uno degli ospedali per bambini più importanti e ricercati di Milano. Questo luogo è dedicato a tutte le future nascite e alle madri che devono essere seguite prima e dopo il parto. Ma perché il conduttore e la moglie sono usciti da un luogo simile?

Sui social, il mondo del web è letteralmente impazzito, e le teorie assurde non sono certamente mancate. Amadeus e Giovanna stanno per caso aspettando un figlio?

L’indiscrezione sulla motivazione

Secondo Il Messaggero, sembrerebbe che Amadeus e Giovanna non si siano recati in questo luogo per una possibile gravidanza, ma piuttosto per andare a trovare qualche conoscente che frequenta la clinica. Angelo Ascoli, ossia il direttore del settimanale, avrebbe dunque smentito ogni possibile teoria su Amadeus nuovamente papà. Tuttavia, visitando un luogo come il Mangiagalli, ad Ama e Giovanna potrebbe tornare la voglia di ampliare la famiglia e, in tal caso, non ci sarebbe cosa più desiderata dai fan della coppia!

Non ci resta quindi che sognare ad occhi aperti e vedere come commenterà l’indiscrezione il mitico conduttore italiano.