Amadeus, dopo l’addio a Sanremo finalmente si sbilancia | Ecco cosa pensa davvero sul quinquennio all’Ariston: “Sarei bugiardo se dicessi che…”

Amadeus ha detto la sua sul tanto atteso Festival di Sanremo. Dopo mesi dal suo addio alla Rai, l’uomo ha ammesso tutta la verità.

Negli ultimi mesi il nome di Amadeus è apparso più e più volte in prima pagina. La motivazione? Il suo improvviso addio alla Rai e al Festival di Sanremo. Dopo essere sbarcato sul Nove, l’uomo ha passato mesi in silenzio e senza dire niente riguardo a questo cambiamento.

In queste ore, però, il conduttore ha finalmente rotto il silenzio e ha ammesso tutta quanta la verità.

Nonostante il mitico Ama abbia collaborato con Rai per molteplici anni, attualmente è sbarcato su Discovery. La sua nuova trasmissione si chiama Chissà chi è e, bisogna ammetterlo, non sta registrando gli stessi numeri di ascolti de I Soliti Ignoti. Qualcuno sostiene che dietro a questo suo momentaneo ‘flop’ ci sia lo zampino della Rai e la concorrenza con Affari Tuoi.

Fatto sta che Amadeus, dopo mesi passati in silenzio, ha finalmente detto la sua.

I bassi ascolti della nuova trasmissione di Amadeus

Come accennato precedentemente, sembrerebbe che la nuova trasmissione di Ama non stia registrando ascolti entusiasmanti. Come riportato da Vanity Fair, lo stesso conduttore, durante un’intervista per Rtl 102.5, ha ammesso: “Non sono un pifferaio, non funziona così. Il Nove è un canale ambizioso e sta cercando di diventare generalista. Se mi sposto sul Nove con un programma conosciuto, ci vuole pazienza”, ha spiegato con la massima sincerità Amadeus.

Sempre durante questa intervista, il conduttore ha parlato del Festival di Sanremo e di cosa ha imparato da quella esperienza.

Amadeus a Rtl: “Le critiche? Ognuno esprime il proprio pensiero ed è giusto. Sarei bugiardo se dicessi che non ci soffro per niente. Ma sono stato abituato a cinque anni di Sanremo, dove ho accumulato una serie di polemiche, molte delle quali pretestuose”. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 14, 2024

Il commento sul Festival di Sanremo

Qualche settimana fa abbiamo scoperto che il nuovo conduttore del Festival di Sanremo sarà Carlo Conti. Inutile dire che la cosa ha entusiasmato moltissimi telespettatori italiani, anche se qualcuno ha già cominciato a paragonarlo ad Amadeus. Su X, Giuseppe Candela ha riportato una frase di Ama rilasciata durante la sua intervista per Rtl: “Le critiche? Ognuno esprime il proprio pensiero, ed è giusto. Sarei bugiardo se dicessi che non ci soffro per niente. Ma sono stato abituato a cinque anni di Sanremo, dove ho accumulato una serie di polemiche, molte delle quali pretestuose”.

Insomma, nonostante Amadeus abbia abbandonato la Rai, grazie ad essa e al Festival di Sanremo si è sicuramente fatto le spalle ancora più larghe!