Amadeus dimentica la Rai e ha in serbo per Nove lo show più amato di sempre: ecco quando lo vedremo di nuovo in TV | Il successo è assicurato

Dopo l’addio di Amadeus in Rai, ecco che cosa ha in serbo per il suo fedele pubblico sul Canale Nove, il successo è assicurato. È infatti uno degli show più amati di tutti i tempi, ecco quanto lo rivedremo in tv.

Amadeus non ha assolutamente bisogno di presentazioni, in quanto è uno dei conduttori più amati di sempre: in tutti questi anni non ha mai sbagliato un colpo, infatti con lui il successo è sempre assicurato. Basta vedere i numeri raggiunti nel corso dei “suoi” Sanremo.

Dopo una vita passata in Rai, Ama ha voluto cambiare rotta, iniziando una nuova avventura sul canale Nove di Discovery, e l’attesa è quasi finita.

Da quello che possiamo capire, dopo il video rilasciato dal conduttore su Instagram, ne vedremo come sempre delle belle. Anche perché non importa il canale: alla fine Ama è sempre Ama, e il pubblico lo sa benissimo.

Tra le varie rivelazioni emerse, ecco quale sarà uno degli show più amati di sempre che tornerà sotto la vigile conduzione di Sebastiani su Nove, dopo il suo addio dalla Rai. Il successo è garantito.

I progetti di Amadeus sul Canale 9

Il 1° settembre, puntuale come un orologio svizzero, Amadeus è apparso sui social, in quanto ufficialmente libero dai coinvolgimenti contrattuali con la Rai, con un video nel quale informa i suoi followers dei suoi nuovi progetti su Nove. Come ha rivelato, dunque, lo rivedremo dal 22 settembre con una nuova versione de I Soliti Ignoti, il cui nome sarà convertito in Chissà chi è. Inoltre, sempre dalla medesima data, lo vedremo anche alla conduzione del programma musicale Suzuki Music Party, insieme alla co-conduttrice, Ilenia Pastorelli.

I primi due partecipanti rivelati sono Anna e Tananai, mentre il nome dei prossimi concorrenti saranno svelati nei prossimi giorni. Oltre alla felicità che queste informazioni hanno generato, sono stati due i dettagli che hanno acceso gli animi. Il primo, sicuramente, è stata quella maglietta con il volto di Fiorello e la scritta “Wanted”: che sia un messaggio in codice per “Ciuri”, con la speranza di rivederlo al fianco di Ama? Il secondo, invece, è il commento di auguri di Carlo Conti; i fan sono felici di sapere che l’amicizia tra di loro non sia cambiata neppure dopo il cambio di emittente.

Il nuovo programma condotto da Amadeus

Come dicevamo, Amadeus ha rilasciato il 1° settembre un video social dove ha svelato ai suoi followers tutti i suoi progetti iniziali su Nove dopo l’addio dalla Rai. Oltre a quanto preannunciato nel paragrafo precedente, fra qualche settimana lo vedremo infatti alla conduzione di un altro programma molto amato.

Stiamo parlando de La Corrida, la cui messa in onda dovrebbe partire verso fine ottobre. I fan amano questo show fin dai tempi in cui a condurlo c’era il grande e insostituibile Corrado. Come se la caverà Ama, secondo voi?