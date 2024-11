Amadeus costretto a far le valigie, il suo nuovo rapporto è un disastro su tutti i fronti | Luna di miele al capolinea

Veramente Amadeus è costretto a fare le valigie? Quel rapporto nuovo di zecca non ha convinto e c’è già chi grida al “divorzio”.

Non sono stati mesi facili quelli vissuti da Amadeus, ma il cambiamento è una scelta coraggiosa, anche se serve assestamento e pazienza affinché le cose tornino a procedere in maniera stabile.

A prescindere da tutto, Ama ha semplicemente cambiato canale ma è sempre lo stesso conduttore, la cui bravura è da sempre risaputa. Dopo il suo addio alla Rai, ha iniziato a sperimentare una nuova avventura sul Canale 9.

Attualmente lo stiamo vedendo alle prese con Chissà chi è e con La Corrida, entrambi storici programmi, il primo già conosciuto sulla Rai (è cambiato soltanto il titolo), il secondo, punta di diamante di Mediaset, la cui conduzione storica di Corrado con la presenza del maestro Pregadio, resteranno memorabili per sempre.

In merito proprio a questi, in rete si sta parlando molto della possibilità che Ama possa fare le valigie, ma sarà veramente così? Cerchiamo di capire esattamente cosa sta succedendo tra il conduttore e la Warner Bros. Discovery.

Le parole di Amadeus in merito al cambiamento

Come dicevamo, Amadeus sta vivendo un periodo di forte transizione, e come lui anche il pubblico. C’è chi è fedele alle reti ammiraglie della Rai e di Mediaset e quindi non ha voluto cambiare canale, e c’è chi invece sta iniziando ad abituarsi a utilizzare i tasti più remoti del telecomando. Ovviamente ognuno è libero di guardare il programma che vuole, ma c’è da dire che per molti è stato uno shock non trovare più Ama nell’emittente statale.

In merito proprio a questo cambiamento, il conduttore aveva detto: “Se mi sposto sul Nove con un programma conosciuto, ci vuole pazienza. Il pubblico ha delle abitudini di sintonizzarsi su alcuni canali, questo non è scontato. Piano piano arriva, ma ci vuole del tempo, e io questo lo sapevo…”. Ma le sue previsioni sono davvero fondate?

WB-Discovery dice basta: a fine anno chiuderà per flop lo sfortunato #ChissàChiè di Amadeus. A gennaio tornerà #CashOrTrash di Conticini. (da @davidemaggio) Ricordate quelli che urlavano al tracollo della Rai per aver ceduto i diritti de #ISolitiIgnoti? Si sono dati alla macchia pic.twitter.com/WY87HZGaGn — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 20, 2024

Voci di chiusura per Amadeus

Amadeus sta digerendo il fatto che lo share non sta decollando con il suo Chissà chi è. Il programma è lo stesso, il conduttore anche, ma a quanto pare il fatto di essere su un altro canale non ha convinto il pubblico. Dopo i numeri emersi, secondo un’indiscrezione rilasciata da Davide Maggio e riportata da Cinguetterai: “WB-Discovery dice basta: a fine anno chiuderà per flop lo sfortunato #ChissàChiè di Amadeus. A gennaio tornerà #CashOrTrash di Conticini. (da@davidemaggio)…”. Pare quindi che il rapporto tra la Warner e il programma di Ama sia giunto alla fine, ovviamente questi sono solo rumors, e non sappiamo dunque cosa ci sia di vero in tutto questo.

Secondo le parole del conduttore, però, nonostante i numeri bassi non ha nessuna intenzione di mollare e fare le valigie, e starebbe preparando due nuovi show inediti da portare sul Canale Nove nel 2025. Non ci resta dunque che attendere ulteriori sviluppi in merito.