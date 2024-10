Alvaro Morata, dopo la separazione vomita la verità sui figli: “Mi vergognavo di stare con loro” | Lo hanno proprio messo in grave imbarazzo

È un Alvaro Morata irrefrenabile quello che abbiamo ascoltato: dopo la separazione ha rivelato diversi aneddoti della sua vita, anche del rapporto con i suoi figli. Ecco perché si vergognava a stare con loro.

Alvaro Morata è un calciatore molto apprezzato sia in Spagna che in Italia, dove gioca attualmente per il Milan nel ruolo di attaccante, pur avendo mantenuto il suo ruolo di capitano nella Nazionale spagnola.

Soprannominato “l’Ariete”, quando Morata è in campo l’umore dei tifosi è alto, in quanto, con un pallone fa dei veri miracoli. Eppure il suo nome, soprattutto nelle ultime settimane, non ha attirato l’attenzione del popolo del web solamente per le sue prodezze in campo.

Ma anche per il lato gossip della sua vita privata. Sono diversi i motivi per cui le pagine della cronaca rosa lo tengono d’occhio da un po’ di tempo. In primis, per la separazione dalla sua ex moglie, Alice Campello, mamma dei suoi 4 figli, ma anche per tutto quello che è emerso prima, durante e dopo questa decisione.

Per questo motivo il calciatore ha sentito il bisogno di raccontarsi pubblicamente per ristabilire la sua verità, soprattutto in merito ai suoi figli e al motivo per cui si vergognava a stare in loro compagnia. Ecco che cosa ha rivelato.

La rivelazione su Alvaro Morata

I rumors su Alvaro Morata non si arrestano e stanno trapelando diverse indiscrezioni, veritiere o meno che siano, sui disordini vissuti dall’attaccante del Milan nella sua vita privata. Dopo la conferma della fine del matrimonio con la sua ex moglie, Alice Campello, di cose ne sono state dette molte, superando spesso il confine del rispetto verso due persone che comunque si stanno separando.

A ogni modo, l’ultima rivelazione che ha scioccato l’opinione pubblica l’ha rilasciata Alexia Rivas al programma En todas las salsas, dove ha raccontato: “Da circa nove anni non pranza nemmeno con i suoi genitori, perché Alice glielo ha impedito…”, rivelando anche che Morata non sarebbe felice che la Campello si sia trasferita in Italia insieme a lui. La smentita del calciatore non è tardata ad arrivare, rivelando di quanto il clima tra lui e la sua ex sia sempre in armonia, anche adesso che tra loro l’amore romantico è giunto al capolinea.

Alvaro e la depressione

Alvaro Morata probabilmente sarà ancora per diverso tempo bersagliato da rumors e rivelazioni presunte o confermate, in merito a quella storia che alla fine dovrebbe poter rimanere privata tra lui e la sua ex moglie. A ogni modo, per cercare di fare un po’ di chiarezza in merito a tutto questo vociare, il calciatore ha rilasciato una dichiarazione alla trasmissione radiofonica Herrera en Cope, riportata da Vanity Fair.

Ha parlato un po’ di tutto, della depressione che l’ha attanagliato, della difficoltà di continuare a giocare, dell’aiuto ricevuto e del motivo per cui ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid, in quanto non si è sentito capito dai tifosi. Per “colpa” loro viveva male anche il rapporto con i suoi 4 figli: “La gente raccontava loro qualcosa che era successo nelle partite precedenti, e alla fine anche loro non volevano andare a fare shopping, cose che fa un padre normale con i propri figli… mi dicevano così tante cose davanti a loro che mi vergognavo di stare con loro…“. Questo succede quando i fan dimenticano che dietro al personaggio c’è sempre un essere umano e, in questo caso, anche un padre: auguriamo quindi a Morata di riuscire a trovare finalmente un po’ di pace per lui e per i suoi figli.