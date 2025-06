Altro che Veline, il sogno proibito dei camionisti è l’insospettabile volto RAI: “Le sue scollature stuzzicano le fantasie”

La vera sex symbol della televisione si trova proprio in Rai ed è stata il sogno erotico di tutti i camionisti della nostra Nazione!

Quando pensiamo a delle belle ragazze in televisione, crediamo che ad aggiudicarsi il primo posto siano le tanto chiacchierate Veline. Eppure, non è proprio così: il vero sogno erotico dei camionisti italiani è un nome che non ti aspetteresti mai e poi mai!

A confermare questo dato incredibile è vecchio sondaggio televisivo, che al tempo sorprese gli italiani grazie alla sua classifica finale.

Nel palinsesto televisivo italiano spiccano centinaia di volti femminili ricordati soprattutto per la loro travolgente bellezza. Tra questi, non possiamo non citare Belen Rodriguez, Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Elisabetta Canalis e molte altre ancora, che hanno fatto sognare gli italiani per anni e anni.

Eppure, nessuna di loro si è guadagnata lo status di sogno erotico dei camionisti, e il nome che si è aggiudicato la prima posizione ti sorprenderà! Ma ecco di chi si tratta…

Monica Setta e le sue curve che hanno fatto sognare

Come riportato da Biccy.it, la bravissima e bellissima Monica Setta agli inizi degli anni 2000 era considerata una vera e propria sex symbol, e rifiutò addirittura un calendario! Durante quegli anni, lo studio ’Donne e Qualità della Vita’ analizzò un campione di 500 camionisti, chiedendo loro quale fosse la donna più conturbante del piccolo schermo. Il risultato sorprese tutti quanti, visto che a primeggiare nella classifica fu proprio Monica Setta, ritenuta da un terzo dei guidatori come la più bella e affascinante.

Come se non bastasse, la conduttrice raccontò anche di aver rifiutato un calendario!

Il calendario rifiutato e la sua fama da sex symbol

Come scrisse Davide Maggio nel 2010, in passato la Setta era considerata un vero e proprio sex symbol: “Stava per cedere alle lusinghe di un settimanale che l’avrebbe voluta immortalare per un calendario, ma alla fine non se n’è fatto più nulla… Merito delle sue proverbiali scollature che stuzzicano le fantasie dei camionisti, e non solo”.

A più di quindici anni dall’accaduto, Monica Setta continua ad essere una bellissima donna, in grado di affascinare una buona fetta di telespettatori.