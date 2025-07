Allarme rosso per Valeria Marini, la brutta frattura non guarisce più: “Distrutta e isolata” | Ormai ha perso le speranze

Valeria Marini sta passando un brutto momento per quella frattura che purtroppo pare non guarire più. Ecco che cos’è successo.

La “Valeria Nazionale” non ha bisogno di presentazioni, in quanto a prescindere dal tempo che passa, lei è rimasta sempre la donna bellissima e di talento che è riuscita a crearsi un personaggio iconico.

Valeria Marini non è soltanto una star della televisione italiana, ma anche un’abile imprenditrice che è riuscita ad affermarsi in diversi settori con il suo brand.

Ha avuto la capacità di incantare una Nazione intera, ed è considerata una delle ultime Dive viventi del piccolo schermo, ma nonostante davanti alle telecamere appaia sempre “sul pezzo” (per citare Gabriele Corsi), in realtà dentro di lei c’è un grande vuoto.

Per questo Valeria ha fatto commuovere i fan per quella brutta frattura che sta facendo fatica a guarire. Ecco che cos’è successo.

Le dichiarazioni di Valeria Marini

Valeria Marini è come sempre una delle figure più in auge del nostro Paese, la cui dinamicità travolgente riesce ancora incollare il pubblico allo schermo. Qualche settimana fa, poi, è stata anche confermata nel cast di Beautiful come guest star italiana, come possiamo leggere da Today.it, portando così la sua luce a tutti i fan della soap opera, italiani e non.

Molti sospettano che stia lavorando tanto per non pensare a quell’aspetto della sua vita che la rattrista molto, e cioè il litigio con sua mamma, Gianna Orrù, con la quale i rapporti sono chiusi da mesi, ormai. Ci ha provato anche Mara Venier a Domenica In a farle riappacificare, ma con scarsi risultati, in quanto la donna, ancora molto amareggiata, non ne ha voluto sapere di fare pace con sua figlia. Il motivo? È presto detto, l’ha rivelato lei stessa: “Mentre io me ne stavo zitta, perché le cose private devono rimanere private, lei mi ha usato per andare sui giornali… Io questo non lo approvo. Non ci parliamo da mesi. Non doveva parlare dei fatti miei sui giornali…”. A cosa si riferisce?

La truffa ai danni della signora Orrù

Da quando abbiamo visto Valeria Marini e sua mamma, Gianna Orrù, a Domenica In, da quello che possiamo capire i rapporti dovrebbero essere rimasti i medesimi, visto che non ci sono aggiornamenti in merito.

In occasione di un’intervista a Vanity Fair la Marini aveva spiegato: “Non sto vivendo un momento facile: non molto tempo fa ho pensato di lasciare tutto perché, dopo che mia madre è stata truffata, si è creata una grandissima frattura nella mia famiglia…”, raccontando poi della truffa che ha subito sua mamma, e che le avrebbe fatto perdere 350mila euro. In seguito, ha poi rivelato: “Non parlo con lei da settembre: non l’ho neanche vista a Natale. La truffa che ha subìto… l’ha distrutta e isolata. Ho accettato ‘Ne vedremo delle belle’ proprio per tamponare quel pensiero fisso e ritrovare il sorriso”. Speriamo quindi che al più presto Valeria e Gianna possano ritrovare il sorriso, perché non c’è legame più grande e solido di quello che lega una mamma ai suoi figli.