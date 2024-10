Alfonso Signorini nei guai fino al collo, la rivelazione in diretta è sfuggita alla censura del GF | La verità sui casting: “Ha sp*ttanato il programma”

Il giornalista e conduttore Alfonso Signorini è in guai seri. La rivelazione in diretta ha scioccato i telespettatori italiani.

Alfonso Signorini è il re del gossip per eccellenza, e da diversi anni è anche il timoniere del Grande Fratello. Questa edizione è cominciata da qualche settimana, ma ha già fatto discutere abbastanza di sé. In queste ore, ad esempio, è divenuta virale la rivelazione di uno dei concorrenti.

I telespettatori non si sarebbero mai potuti immaginare una cosa simile, e adesso Signorini è nei guai fino al collo. Ma ecco nel dettaglio che cosa è accaduto.

Il Grande Fratello è sicuramente uno tra i reality più amati e seguiti della televisione italiana. Ci intrattiene ormai da decenni, e i vari concorrenti che sono passati dalla casa più spiata d’Italia sono entrati nel cuore delle persone, per un motivo o per un altro. Questa nuova edizione del GF è cominciata da poco, e vede come conduttore il mitico giornalista Alfonso Signorini, accompagnato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste.

I concorrenti sembrano abbastanza interessanti anche se, sicuramente, bisogna ancora entrare nel vivo del gioco.

La strana rivelazione di un concorrente su Alfonso Signorini

Come la passata edizione, anche questa vede come concorrenti sia Vip che Nip. Tra i meno conosciuti dal pubblico prima entrare dentro la casa, troviamo il bel Luca Giglioli. Il giovane è un parrucchiere nato a Reggio Emilia che ha colpito immediatamente i telespettatori per la sua indiscutibile bellezza. Con il suo fascino da rockstar e il suo animo gentile troverà la sua dolce metà (sempre che ne abbia intenzione) dentro la casa più spiata d’Italia?

Proprio il 24enne, in queste ore, si è lasciato scappare un commento che non è passato certamente inosservato agli italiani.

Maria Vittoria: Ma tu hai fatto il provino?

Giglio: Mi hanno chiamato loro, anche te?

MV: No

CENSURA Ancora non ho capito perchè figli e figliastri,ma ok… Cioè, che ha sto “”NIP”” in più agli altri tanto da ricevere la chiamata diretta della produzione.Mistero. #GrandeFratello pic.twitter.com/2cIZxRHqSX — Violett926 (@violett926) September 20, 2024

Le parole di Luca Giglioli

Giglio stava chiacchierando del più e del meno con Mariavittoria, altra concorrente di questa edizione, quando ad un certo punto lei ha chiesto se egli abbia fatto il provino per diventare concorrente. A questo punto lui le rivela: “Mi hanno chiamato loro, anche a te?”. Maria Vittoria ha negato, spiegando di aver fatto i canonici provini, quando improvvisamente l’audio è stato interrotto. Inutile dire che la cosa ha scatenato non poche polemiche sui social: “Quello che non capisco, più che altro, perché ne parlano davanti ad una telecamera, sp*ttanando il programma”.

Insomma, neanche la censura questa volta è riuscita a salvare Alfonso Signorini e questo dettaglio sui casting non verrà sicuramente dimenticato dagli italiani.