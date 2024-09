Alfonso Signorini inchiodato dal promo del GF, lo sgarbo a Beatrice Luzzi non passa in sordina: “Vi ha dato da mangiare per mesi!”

Fan in rivolta, il Grande Fratello non è ancora iniziato e già iniziano le prime bagarre. Alfonso Signorini criticato sui social per quel promo e lo sgarbo a Beatrice Luzzi. Cosa starà succedendo?

Il Grande Fratello è uno dei reality più longevi di sempre, in quanto va in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset da oltre 20 anni. Come succede in tutti gli show, ci sono stagioni più amate di altre, ma comunque in ognuna i picchi di ascolti sono sempre considerevoli.

Così come i concorrenti preferiti: sono molti coloro che sono entrati nel cuore dei fan proprio dopo essersi apparsi nel programma più spiato di sempre. Una volta oltrepassata la porta rossa, abbiamo visto di tutto, ed è per questo che i fan sono sempre curiosi e restano sintonizzati con i loro beniamini tutto il tempo in cui le telecamere sono accese.

La scorsa edizione è partita un po’ al rallentatore, ma proprio come un motore diesel, una volta riscaldata è cominciata la magia, e una protagonista in particolare ha catturato le simpatie del pubblico.

Ed è proprio in merito a questo legame che si è creato, che i fan sono attualmente in rivolta, per quello che a detta loro sarebbe uno sgarro totale nei confronti di Beatrice Luzzi da parte di Alfonso Signorini. Spieghiamoci meglio.

Alfonso Signorini e il nuovo Grande Fratello

Il Grande Fratello, dalle notizie rilasciate, dovrebbe iniziare il 16 settembre sempre su Canale 5, e sempre con Alfonso Signorini insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Il cast dei concorrenti sarà nuovamente un mix di Nip e Vip e mentre per i nomi di questi primi non si sa ancora nulla, per quanto riguarda “i famosi” stanno circolando diversi nomi in questi giorni, da Enzo Paolo Turchi a Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez, fino ad arrivare ad alcune ragazze di Non è la Rai.

La lista è lunga, e ognuno di essi ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi è felice e chi no, come dopo la notizia che anche Lino Giuliano di Temptation Island potrebbe entrare nella Casa più spiata di sempre. A ogni modo, in attesa di conferme ufficiali non ci resta che attendere la prima puntata per avere tutto il cast al completo in maniera ufficiale.

quella che vi ha dato da mangiare per 7 mesi non la mettete…?pic.twitter.com/zCIzcp8Z2t — BeatriceLuzzi.Supporter (@beatriceluzzis) August 27, 2024

Il promo della discordia: i fan di Beatrice Luzzi contro Alfonso

La prossima edizione del Grande Fratello non è ancora iniziata ma già Alfonso Signorini è al centro di una bagarre social. “Lo sgarro” imperdonabile che avrebbe commesso, secondo i followers, riguarda una concorrente molto amata della scorsa edizione, cioè Beatrice Luzzi. Come possiamo leggere anche da Novella 2000, tutto è successo dopo che Mediaset ha mandato in onda il primo promo del ritorno del reality, mandando un carosello di immagini con alcuni ex gieffini della scorsa edizione.

Qui in molti hanno lamentato il fatto che Beatrice Luzzi non fosse presente nelle immagini, se non in un accenno iniziale in due foto di gruppo. I fan si sono scatenati e hanno rilasciato la loro opinione come un utente su X (ex Twitter): “quella che vi ha dato da mangiare per 7 mesi non la mettete…?“. Molti sostengono però che questo sia soltanto il primo promo: a detta di molti ne arriveranno altri, e sperano quindi di vedere “la rossa” in uno di questi. Che dire, non ci resta che attendere per capire come finirà questa storia.