Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi, dopo il GF volano coltelli | Niente poltrona rossa: parcheggiata a favore dell’agguerrita rivale

Cos’è successo tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello?

Il Grande Fratello è ormai finito da diverse settimane, e anche questa edizione non è stata immune da polemiche che hanno portato a uno share abbastanza altalenante.

I litigi e le discussioni non sono mancati, sia all’interno della Casa che fuori, senza dimenticare gli scambi accesi tra Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Dopo la fine dello show, molti si sono chiesti cosa potrebbe cambiare per la prossima edizione che, in assenza di colpi di scena, dovrebbe ritornare a settembre, come aveva dichiarato lo stesso Alfonso durante la finale.

Tra le varie indiscrezioni, pare che Beatrice Luzzi potrebbe dover rinunciare alla poltrona rossa della prossima edizione. Sarà veramente così? Cos’è successo tra il conduttore e l’opinionista?

La decisione presa tra un reality e l’altro

Quest’anno di reality ne abbiamo visti e ne stiamo vedendo molti: non solo il Grande Fratello, infatti, ma anche La Talpa, The Couple e, attualmente, l’Isola dei Famosi.

In merito alla Casa più spiata di sempre, si vocifera che Alfonso Signorini e Cesara Buonamici dovrebbero riprendere il loro posto… ma Beatrice Luzzi, invece? Su di lei ci sono pareri discordanti, ma pare che il consenso ottenuto l’anno prima come gieffina, non sia stato il medesimo in veste di opinionista. E quindi?

Cosa succede tra la Luzzi e Signorini

Come mai si vocifera che tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi siano volati coltelli dopo la fine del Grande Fratello? Veramente non tornerà a sedere sulla poltrona rossa come opinionista? Ebbene, come leggiamo da gossipetv.com, la Luzzi potrebbe essere sostituita nella prossima edizione: a rivelare l’indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza, il quale sostiene che Beatrice potrebbe essere sostituita da Stefania Orlando. Quest’ultima è anch’essa un’esperta del reality Mediaset, avendovi partecipato già due volte: la prima nell’edizione di Tommaso Zorzi come vincitore, e la seconda in quella da poco terminata.

Ovviamente non si sa ancora se queste indiscrezioni resteranno confinate al calderone del gossip o se, come accade a volte, per ogni rumors ci sia un fondo di verità. Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi in merito, anche in merito al rapporto di amicizia tra Beatrice e Alfonso, il quale, a detta dei beninformati, potrebbe essersi deteriorato dopo gli scontri accesi visti in puntata. Sarà veramente così?