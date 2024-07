Alfonso Signorini, dopo il Grande Fratello prende il largo da Mediaset: la rivelazione inattesa solleva un polverone

Le parole di Alfonso Signorini dopo il Grande Fratello fanno scalpore. L’uomo prende il largo da Mediaset: non si sta parlando d’altro.

In queste ore Alfonso Signorini si è sfogato e ha parlato di cosa sta facendo dopo la conduzione del Grande Fratello. All’interno della rubrica “Lettere ad Alfonso” del suo settimanale Chi, il conduttore ha fatto delle rivelazioni alquanto interessanti. L’uomo sta davvero prendendo il largo da Mediaset? Ecco cosa sta accadendo e perché tutti quanti ne stanno parlando.

Che Alfonso Signorini non abbia peli sulla lingua ormai si sa e, sicuramente, non si perita a dire quello che pensa.

L’uomo lo ha dimostrato più volte all’interno delle varie trasmissioni a cui ha partecipato. Se ha qualcosa da dire, sia nel male che nel bene, non utilizza mezzi termini! Una delle rubriche più interessanti è proprio quella di “Lettere ad Alfonso” del suo settimanale Chi. Come riportato da Isa e Chia, Alfonso ha parlato di quello che sta accadendo alla sua vita in questo momento.

Ecco dunque le parole del conduttore che hanno lasciato tutti quanti senza parole.

Cosa sta facendo adesso Alfonso Signorini

Dopo mesi e mesi di trasmissione, il Grande Fratello VIP è concluso e ha visto la vittoria della napoletana Perla Vatiero. Signorini è stato quindi dentro Cinecittà per molto tempo e, dopo mesi di duro lavoro, l’uomo si sta godendo delle vacanze di puro relax. All’interno della rubrica seguitissima dagli italiani, una lettrice ha domandato all’uomo: “Che noia la tv d’estate! A parte Temptation Island, i programmi musicali e le repliche di Sissi c’è poco. Ha qualche serie da consigliare a chi cerca qualche brivido in questa afosa estate?”

La risposta di Alfonso Signorini è stata assai sorprendente, e ha stupito tutti i fan dell’uomo…

La risposta del conduttore

Per cercare di dare un consiglio a questa persona, Signorini ha rivelato: “Io mi butto sulle serie turche che su Netflix la fanno da padrone. Ho appena finito Black Money Love: 164 puntate da 50 minuti l’una. Mesi e mesi davanti allo schermo, ma sai che soddisfazione. Poi ho visto La Passione Turca, niente male. E stasera guarderò sicuramente qualcos’altro. Buona serata!” Insomma, sembrerebbe proprio che Alfonso stia prendendo una pausa dai palinsesti Mediaset e preferisca concedersi qualche serie sulla piattaforma Netflix.

Dietro quindi al conduttore televisivo più chiacchierato d’Italia, si nasconde proprio un amante del divano e della televisione… Come tutti noi!