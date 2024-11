Alfonso Signorini a gamba tesa sull’amore di Antonella Clerici: “Ha scoperto che ero cornuta” | Il retroscena raggelante

Ecco che cosa ha rivelato Alfonso Signorini in merito a quel retroscena raggelante di Antonella Clerici, la conduttrice l’ha scoperto così.

Antonella Clerici e Alfonso Signorini stanno vivendo un periodo molto prospero in merito alla loro carriera lavorativa. Lei in Rai, lui a Mediaset, entrambi appagati dai loro programmi e lo si capisce dall’impegno che ci mettono per restituire uno spettacolo esilarante e coinvolgente al loro grande pubblico.

Antonellina la vediamo alla conduzione dei suoi È sempre mezzogiorno e anche The Voice Kids, il cui inizio per questa nuova stagione è previsto per venerdì 15 novembre. Lo share è sempre dalla sua parte, in quanto i fan adorano vederla all’opera.

Alfonso invece, oltre a essere il direttore del magazine Chi, è anche il conduttore del Grande Fratello, di cui ormai è il padrone di casa in pianta stabile da diversi anni. Con il suo solito charme che lo contraddistingue, il conduttore cerca di tenere a bada “i suoi ragazzi”, molto spesso irrequieti all’interno della Casa.

La Clerici e Signorini, pur essendo rivali al lavoro, in questo specifico contesto li abbiamo visti uniti, e sicuramente non era da tutti. D’altronde, c’entrano le corna: ecco come Antonella scoprì di quel tradimento.

Gli amori di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha finalmente trovato la sua stabilità non solo lavorativamente parlando, ma anche a livello di cuore, in quanto con Vittorio Garrone ha trovato la sua metà della mela. Da anni ormai, il suo compagno è parte integrante della sua vita e di quella di sua figlia Maelle e tutti e tre vivono nella loro casa nel bosco, come ama definirla Antonellina.

C’è voluto parecchio prima che la Clerici potesse trovare questa felicità, in quanto nella sua fera sentimentale non è stata molto fortunata, in quanto ha avuto due matrimoni purtroppo finiti male. E anche due storie importanti, con Massimo Giletti e il padre di sua figlia Maelle, Eddy Martens, purtroppo anch’esse naufragate.

Alfonso Signorini e la telefonata ad Antonella Clerici

Oggi Antonella Clerici è felice, sia in campo lavorativo che familiare. Con Vittorio Garrone ormai fa coppia fissa da anni e nulla esclude che prima o dopo i due possano convolare a nozze, anche se la conduttrice ha timore che l’abito bianco possa nuovamente portarle sfortuna. A ogni modo, per il bene di sua figlia Maelle, la Clerici è riuscita a trovare un equilibrio anche con il suo ex compagno, Eddy Martens, anche se in passato, come aveva rivelato lei stessa, aveva sofferto molto per l’esito della loro storia.

Ed è proprio in merito a questo, che in passato aveva rivelato: “Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro…”. A ogni modo, dopo tanta sofferenza, finalmente la conduttrice è tornata a deliziare i suoi fan con il suo bel sorriso.