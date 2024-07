Alex Belli, l’ultimo tiro basso al Grande Fratello si preannuncia davvero epocale: lo “scippo” inaspettato fa discutere e promette scintille

Alex Belli ha “scippato” un ex concorrente del Grande Fratello per la sua trasmissione in arrivo. Si prevedono già scintille.

Alex Belli è sicuramente un personaggio dello spettacolo in grado di far parlare di sé e, proprio in queste ore, l’attore ha fatto discutere tutti per una decisione presa dallo staff del suo nuovo programma. Gli autori avrebbero infatti arruolato un vecchio concorrente del Grande Fratello, e quest’ultimo tiro basso al reality ha lasciato gli utenti in rete senza parole. Ma ecco che cosa è accaduto nello specifico.

Tutti quanti si ricorderanno dell’attore Alex Belli dentro la casa più spiata d’Italia, ossia quella del Grande Fratello VIP.

All’interno del reality l’uomo è stato sicuramente una bomba ad orologeria, soprattutto grazie al bollente triangolo con la compagna Delia Duran e Soleil Stasi. Dopo essere stato un protagonista della trasmissione, l’uomo sarà il timoniere di un nuovissimo ed inedito reality: The Social Home. Nonostante però la trasmissione non sia neppure cominciata, Alex Belli ha già creato un’incredibile polemica.

Questo perché l’attore avrebbe compiuto una scelta inaspettata, e che in pochi si sarebbero immaginati, per il suo futuro cast.

Lo scippo di Alex Belli al Grande Fratello

The Social Home è un reality che tutti stanno aspettando con ansia e che andrà in onda unicamente in rete. A partecipare saranno ben 16 concorrenti sia VIP che Nip, i quali si divideranno in due squadre e dovranno partecipare a dei quiz fisici e mentali. In queste ore stanno già circolando varie voci su chi possano essere i futuri concorrenti del tanto atteso reality di Alex Belli, e uno in particolar modo avrebbe attirato l’attenzione del pubblico.

Si tratta di Gianluca Costantino, ex personaggio del reality show Grande Fratello VIP, al quale ha partecipato durante la sesta edizione.

Chi è Gianluca Costantino

Gianluca è un dj di professione, istruttore di palestra e fondatore dell’azienda In Forma. Sui social è seguito da migliaia e migliaia di persone, le quali seguono i suoi consigli di salute, benessere e divertimento. Il bel Gianluca Costantino è un ex vippone che ha partecipato al reality di Alfonso Signorini, proprio come Alex Belli. Qualcuno sta già parlando di scippo, e sono in molti a domandarsi se si tratterà dell’unico ex vippone che parteciperà al reality The Social Home.

Insomma, non ci resta che aspettare l’inizio del reality di Alex Belli e vedere come l’attore se la caverà nei panni di conduttore.