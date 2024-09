Alex Belli di nuovo nella casa del Grande Fratello: la rivelazione in diretta è assolutamente clamorosa | Succederà nella prossima puntata

Il Grande Fratello è da poco iniziato, e in modo del tutto inaspettato è tornato il nome di Alex Belli. La rivelazione è clamorosa: cosa succederà nelle prossime puntate?

È ufficialmente iniziata una nuova stagione del Grande Fratello, con a capo sempre Alfonso Signorini, insieme a Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e la new entry, Beatrice Luzzi. La nuova puntata è partita con buone premesse, anche se è presto per avanzare ipotesi sul successo dell’intera edizione.

C’è anche da dire che siamo ancora all’inizio, quindi bisogna dare tempo al pubblico di appassionarsi alle vicende di questi nuovi gieffini, i quali sembrano essere partiti con il piede giusto. Il clima è sicuramente più disteso e rilassato… Eleonora Cecere a parte, che ha avuto la prima discussione per questioni di pulizie all’interno della Casa.

A parte questa breve parentesi, per il momento i telespettatori sono incentrati sui vari personaggi, soprattutto da Enzo Paolo Turchi e Clarissa Burt, che sono diventati una sorta di “spirito guida” per il resto dei concorrenti, e sulla cottarella di Jessica Morlacchi per Javier Martínez.

Sicuramente un inizio non esplosivo, ma con del potenziale, anche se ovviamente bisognerà attendere le prossime puntate per capire come andranno le cose. Nel mentre, i fan sono rimasti senza parole dopo aver udito nuovamente il nome di Alex Belli all’interno della Casa. Cosa starà succedendo?

Nuovi ingressi nelle prossime puntate al Grande Fratello

Come vi dicevamo, il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni e i primi concorrenti ad essere entrati nella Casa sono stati: Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, le tre ex ragazze di Non è la Rai Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo (che parteciperanno come un unico concorrente), Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta, Javier Martinez, Ilaria Clemente, Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato.

Nell’ultima puntata hanno invece varcato la porta rossa Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Iago García e Michael Castorino. Le cose si fanno più interessanti ogni giorno che passa. Sarà interessante capire se il feeling iniziale si manterrà invariato anche con l’arrivo delle new entry.

Enzo Paolo: ‘Quando c’è la puntata mi hanno suggerito di preparare due teglie di pasta al forno…è un consiglio…’

Luca: ‘…della moglie’

Enzo Paolo: ”No, di Alex Belli’ NON CREDO DI SENTIRMI BENE AIUTO⚰️#grandefratello pic.twitter.com/mv3nCclRsO — anna 🧃 (@solarrapun_) September 17, 2024

Il consiglio di Alex Belli

Con grande piacere dei telespettatori, il nome di Alex Belli è stato “nominato” nuovamente all’interno della Casa del Grande Fratello… come mai? Per i più speranzosi, no, ci dispiace, l’ex gieffino non rientrerà nel reality. Semplicemente, avrebbe rilasciato un preziosissimo consiglio a Enzo Paolo Turchi, il quale ha pensato bene di condividerlo a tavola con i suoi colleghi di avventura.

Ecco che cosa ha rivelato Enzo Paolo: “Quando c’è la diretta mi hanno detto di preparare due teglie di pasta al forno, come consiglio…“. In molti hanno quindi ipotizzato che il consiglio arrivasse direttamente da sua moglie, Carmen Russo, ma in realtà non è così. È stato proprio Belli a dargli questa dritta di “sopravvivenza”… nonostante durante la sua permanenza in casa abbia vissuto di pane e triangoli!