Alessia Marcuzzi perseguitata dopo la foto senza veli: “Fanne una a gambe aperte” | Lo scatto hot scatena la gogna

Come mai si parla di quella foto senza veli pubblicata da Alessia Marcuzzi? Ecco qual è stato lo scatto hot protagonista del clamore mediatico.

Alessia Marcuzzi è un personaggio dello spettacolo che da anni intrattiene il suo grande e fedele pubblico. In realtà, l’abbiamo vista interpretare diversi ruoli: dall’attrice alla modella, e dalla conduttrice all’imprenditrice, sempre con la stessa passione e simpatia.

La bellezza di Alessia è disarmante, tant’è che molti sui social, paragonandola alle giovani di oggi, le ricordano come lei continui a primeggiare nonostante l’avanzare dell’età. Sensuale, dal fisico scolpito, la bella conduttrice non è mai volgare e sempre molto professionale.

Ma in lei c’è altro, oltre la bellezza: “sa il fatto suo”, e fa centro in tutti i progetti nei quali si cimenta. Non a caso, è stata riconfermata nuovamente a settembre tra i giudici della nuova edizione di Tale e Quale Show, come riportano da teatroemusicanews.com.

Oltre a questo, di lei si parla ancora di quella foto senza veli postata qualche anno fa. Ecco perché se ne parla di nuovo.

Le vacanze di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi si sta godendo le vacanze estive, come si evince dalle sue pagine social, e come sempre sfoggia un fisico perfetto, con quei bikini che le mettono in risalto le curve delicate. Naturalmente, i suoi scatti generano sempre ampio hype tra il popolo del web, ma oltre all’affetto dei fan, Alessia deve inevitabilmente fronteggiare anche le critiche degli haters.

I commenti sono molteplici, e della stessa intensità di quando, nel 2019, pubblicò un’altra foto che fece scoppiare una sorta di processo mediatico. Per ricordarlo dovrete fare un salto nel tempo, a quando Alessia si recò in vacanza a New York.

Lo scatto di Alessia che fece scalpore

Dopo le foto recentemente viste sui social, alla mente dei fan è tornato in auge quello scatto di lei senza veli che nel 2019 fece scalpore. In quell’occasione si vedeva la bella conduttrice che osservava in penombra il tramonto sullo spumeggiante skyline di New York, con indosso soltanto un perizoma.

Come al solito, quella foto piccante scatenò parecchi commenti positivi ma anche molti altri negativi. Giusto per riportarvene qualcuno: “Fanne una a gambe aperte!!!! Tanto tutto va bene!!!“, “Penso che sia troppo esagerato tutto ciò. Nuda sul balcone………. non bisogna fare sempre foto, specialmente in momenti intimi”, e ancora: “Se non vi mettete nude non siete contente“. Per molti invece, quello scatto non aveva niente di volgare, essendo una posa artistica. E voi cosa ne pensate?