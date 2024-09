Alessia Marcuzzi lo ha fatto davvero, il video sconvolgente fa il giro della rete | Ormai tutti conoscono il suo segreto: ecco cosa fa quando nessuno la vede

Alessia Marcuzzi shock! Ecco qual è il suo segreto: ora lo sanno tutti e quel video è diventato virale. Lo fa solo quando è tutta sola.

È uno di quei nomi impossibili da dimenticare: stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, la cui fama la precede. Sono decenni che la bella conduttrice ci regala emozioni con la sua simpatia e la sua bellezza, per non parlare del suo talento innato nello stare davanti alle telecamere.

Non importa quale sia il progetto: quando Alessia si mette in testa qualcosa, lo porta sempre a termine. L’abbiamo vista nel ruolo di modella, di attrice e di conduttrice, per non parlare del suo ruolo sui social e di imprenditrice del suo brand di beauty, Luce.

Come dicevamo, sui social la Marcuzzi è molto attiva, e spesso condivide trucchetti e segreti di bellezza che le fan seguono con molto piacere… anche perché, chi non vorrebbe, come la nota conduttrice, a 50 anni dimostrarne ancora 30? Ci metterebbero tutti la firma!

Ogni volta che la conduttrice posta qualche video, i followers non se lo perdono per nessuna ragione al mondo, soprattutto se rivela uno strabiliante segreto, come quello mostrato qualche giorno fa. L’ha fatto veramente, e sicuramente c’è voluto coraggio.

Alessia Marcuzzi lo ha fatto davvero e non tutti lo sanno

Prima di proseguire, volevamo aprire una parentesi in merito alla carriera lavorativa di Alessia Marcuzzi. La nuova generazione la conosce principalmente per il suo brand, per i suoi video social e per i programmi condotti sul piccolo schermo, come il recente Boomerissima.

In quanti di voi però sanno che Alessia è stata anche un’attrice molto promettente negli anni Duemila? Per chiunque volesse vederla per la prima volta, o rivederla nel suo ruolo di punta, sarete contenti di sapere che la piattaforma di streaming gratuito Pluto dal 16 settembre trasmetterà le repliche della fictionCarabinieri,dove potrete vedere la Marcuzzi in azione.

Il segreto di Alessia Marcuzzi per avere una pelle sempre luminosa e distesa pic.twitter.com/iTsyYdc2hs — disagiotv (@disagio_tv) September 15, 2024

Alessia e il segreto della sua bellezza

Tornando a noi, è diventato virale un video dove Alessia Marcuzzi mostra ai followers il suo segreto di bellezza, che, oltre a essere sconvolgente, è anche un metodo che in molti stanno copiando. Stiamo parlando della skin icing. In pratica, la conduttrice ha immerso la faccia per pochi secondi in un contenitore riempito con acqua gelata, per restituire luminosità ed elasticità al suo viso.

Questo metodo, sicuramente non facile da portare avanti tutti i giorni, anche perché non tutti riescono a sopportare per molto l’acqua così fredda, pare possa restituire parecchi benefici. Promotori di questo metodo tra le tante, sono state sicuramente Bella Hadid e Michelle Hunziker. Che dire, volete provarci?