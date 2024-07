Alessia Marcuzzi, ecco dove vive la spumeggiante conduttrice di Boomerissima | Il dettaglio nella sua camera da letto scatena i fan

Ti sei mai chiesto dove vive la spumeggiante conduttrice Alessia Marcuzzi? La sua casa è veramente un sogno!

Alessia Marcuzzi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più importanti della nostra Nazione. La donna, grazie ai suoi molteplici anni di carriera, è riuscita ad entrare nel cuore di tutto il popolo italiano. Molti fan si saranno chiesti almeno una volta nella vita dove abiti effettivamente la Marcuzzi. La sua casa è un vero spettacolo e, proprio all’interno della sua camera da letto, la donna nasconde un segreto che ha fatto impazzire tutti i suoi fan.

Che Alessia sia una forza della natura ormai si sa e, grazie alla sua simpatia e solarità, è riuscita ad affermarsi all’interno del mondo dello spettacolo.

Sono diverse le trasmissioni che ha condotto, e ognuna di esse ha sempre raggiunto numeri di ascolto e share assolutamente rispettabili. Inutile dire che la sua carriera televisiva le ha permesso di stare molto bene economicamente e di comprarsi una casa proprio nel centro della Capitale italiana: Roma.

Ecco dunque dove abita la spumeggiante Alessia Marcuzzi e perché la sua casa ha fatto innamorare tutti quanti.

Gli arredi della casa di Alessia Marcuzzi

La donna abita precisamente nel quartiere Flaminio a Roma, in compagnia della figlia Mia Facchinetti. Lontano dai riflettori, Alessia ama condividere sui social di tanto in tanto le immagini della sua bellissima abitazione. Dai suoi post trapela sicuramente un gusto molto raffinato e femminile, con arredi moderni, ricercati e una terrazza panoramica da cui ammirare la Capitale. Tutta l’abitazione è caratterizzata da colori tenui, con divani bianchi di pelle e tappeti beige. Sulle pareti esplodono opere d’arte colorate e particolari, in grado di donare quel tocco in più a ogni spazio.

Per non parlare della cucina! Un bellissimo ambiente nero e moderno, che affaccia direttamente sulla splendida terrazza.

Il dettaglio nella sua camera da letto

Durante alcuni video di Alessia condivisi sui social, in cui mostra la sua skincare giornaliera, emerge un dettaglio interessante: la conduttrice ha affisso un bellissimo quadro di Brigitte Bardot sopra al suo letto. Un autentico e rispettoso tributo che la bellissima icona di sensualità e indipendenza sprigiona alla perfezione. Sicuramente non si tratta di una scelta casuale; d’altronde la Marcuzzi è da sempre una donna con la D maiuscola, che si è creata da sola e ha sempre avuto il coraggio di spiccare, proprio come Brigitte.

Insomma, Alessia Marcuzzi è proprio una forza della natura e anche la sua dimora lo dimostra alla perfezione!