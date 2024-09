Alessia Marcuzzi e l’animalesco testa a testa con Fiorello: “È impazzito per questa cosa” | Ecco cos’è accaduto a porte chiuse, la confessione in diretta

Alessia Marcuzzi ha rivelato in diretta cos’è successo con Fiorello dopo un loro confronto, nel quale il conduttore ha scoperto una cosa che in pochi conoscevano della collega.

Né Fiorello né Alessia Marcuzzi hanno sicuramente bisogno di presentazioni, in quanto sono entrambi molto amati dal grande pubblico, e ogni volta che si cimentano in nuovi progetti televisivi è sempre un successo.

Tra l’altro, recentemente hanno anche lavorato insieme a Viva Rai 2!, il famoso programma di Fiore, terminato qualche mese addietro, con grande scorno dei fan. Hanno un percorso diverso e delle esperienze lavorative differenti, ma il loro valore l’hanno sempre dimostrato.

Per questo oggi vogliamo rivelarvi di preciso cos’è successo tra Ciuri e Alessia, dopo che il primo ha scoperto un dettaglio sull’ex attrice. È stato un “incontro animalesco“, come ha rivelato la stessa in diretta.

La confessione di Fiorello

Prima di proseguire volevamo ragguagliarvi su Fiorello, il quale sembra essere “desaparecido” dagli schermi dopo la fine di Viva Rai 2!. Non sappiamo di preciso quali saranno le sue intenzioni lavorative: rimarrà in Rai, seguirà Amadeus sul Canale 9 oppure andrà a girare un documentario su Marte? Questo argomento è molto gettonato in queste settimane: abbiamo letto svariate congetture, ma alla fine sarà soltanto Fiore a rivelarci i suoi piani futuri, com’è giusto che sia.

Nel mentre, però, sappiamo che il conduttore sta vivendo un periodo idilliaco con la sua famiglia. Si sta godendo il suo agognato divano, sua figlia minore è diventata maggiorenne e sua figlia maggiore sta per diventare mamma e si sta per sposare. Quest’ultima, in realtà, è la figlia di sua moglie, ma con Fiore hanno un rapporto talmente tanto speciale che per lui non ci sono differenze tra le due figlie.

Alessia e la sua tartaruga

Tornando a noi, come sempre Alessia Marcuzzi riesce a strappare un sorriso ai telespettatori, in quanto la sua positività e la sua “luce” sono contagiose. In un’intervista rilasciata recentemente a La Volta Buona, Caterina Balivo ha chiesto alla conduttrice di riprodurre in studio la sua “famosa tartaruga“. Ovviamente, quello che è successo in seguito è tutto un programma, in quanto l’imitazione della Marcuzzi è esilarante.

Ed è qui che è emerso che Fiorello dopo averla vista in azione una sola volta, si è talmente tanto divertito che le ha chiesto di farla sempre, per quanto è spassosa. Ecco che cosa ha rivelato Caterina: “Fiorello l’anno scorso è impazzito per questa cosa…“. Vi riportiamo il video, che non potete perdervi.