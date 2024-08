Alessia Marcuzzi divina in spiaggia, le foto in bikini mandano i fan in visibilio: ecco cosa fa per mantenere un corpo da ventenne

Alessia Marcuzzi manda in estasi i suoi fan con ogni post che pubblica, e con quelle foto in bikini si è proprio superata. Ecco cosa fa per mantenersi sempre così in forma.

Chi non conosce Alessia Marcuzzi alzi la mano! Sono decenni che la nota ex attrice, ex modella, conduttrice, imprenditrice e influencer tiene compagnia a tutti i suoi fan con la sua presenza. Non solo bellissima, ma anche simpatica e professionale, in quanto davanti alle telecamere si sente sempre a suo agio.

Sarà proprio per questo che riesce ad ammaliare il suo pubblico, che la segue ormai da sempre con la stessa intensità.

Di frecce al suo arco la bella Alessia ne ha moltissime, in quanto sui social sponsorizza anche la sua “creatura” Luce Beauty, il suo brand di prodotti per viso e corpo che stanno sbancando in rete. La conduttrice, pur essendo molto impegnata tra un lavoro e l’altro, riesce infatti a portare avanti anche la sua routine di bellezza giornaliera.

Ed è proprio grazie alla cura costante del suo aspetto che oggi continua a sfoggiare un fisico mozzafiato, soprattutto quando si mostra in bikini in spiaggia. Ecco svelato il suo segreto di bellezza.

Alessia Marcuzzi e il suo corpo da ventenne

Sono diversi i fattori che permettono ad Alessia Marcuzzi di sfoggiare un fisico perfetto e statuario da fare invidia alle ventenni. Lei di anni ne ha 51, ma nessuno glieli attribuirebbe: sembra sempre quella giovincella che posò per Max molti anni fa.

Come dicevamo, oltre al segreto di cui vi parleremo a breve, Alessia punta anche molto sull’alimentazione. Non si priva di nulla e ama uno stile di vita sano ed equilibrato, prediligendo la pasta, le proteine, la frutta e la verdura. Inoltre, beve molta acqua per dare luminosità alla sua pelle, e come possiamo vedere sui social qualche sgarro se lo concede anche lei, ma è grazie a tutto lo sport che fa al giorno che può permetterselo senza sentirsi in colpa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Il corpo statuario di Alessia

Oltre al buon cibo, Alessia Marcuzzi segue un programma sportivo molto intenso ed equilibrato, e soprattutto variato. In questa maniera allena tutte le parti del corpo senza mai annoiarsi, in quanto pratica diversi sport. Il primo in assoluto è il Gyrotonic. Questo sport fonde più sport messi assieme, utilizzando appositi strumenti che permettono alla Marcuzzi di svolgere movimenti derivanti da nuoto, yoga, danza e Tai Chi.

Oltre al Gyrotonic, di cui vi mostriamo un breve video social rilasciato dalla stessa Alessia, la conduttrice pratica anche kickboxing, yoga, pilates e ama camminare molto. Avete capito adesso perché lei in bikini sfoggia una forma sensazionale?