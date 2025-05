Alessandro Borghese travolto dalla rivelazione hot : “Lo ammanettai per gioco…” | Il retroscena familiare tutto pepe

Alessandro Borghese e lo shock dopo aver scoperto il retroscena familiare. La dinamica hot ha fatto drizzare le orecchie agli italiani.

In queste ore, il noto chef Alessandro Borghese è finito al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Beh, la chicca hot sulla propria famiglia, resa nota durante una diretta seguitissima in tv.

Il racconto deve aver sconvolto l’uomo e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

Alessandro Borghese, oltre ad essere un bravissimo chef e un imbonitore nato, è anche un personaggio televisivo amato per la sua simpatia ed il suo modo di fare scanzonato e mai sopra le righe. Figlio d’arte, della sua vita privata non si è mai saputo troppo e i ‘drammi’ familiari sono sempre stati tenuti da parte. Eppure, proprio in queste ore, un membro della sua famiglia ha deciso di rivelare un retroscena decisamente piccante.

Cosa deve averne pensato il timoniere di 4 Ristoranti? Beh.. sicuramente ci sarà rimasto di sasso!

La confessione di Barbara Bouchet

Come ben sappiamo, la madre di Alessandro Borghese è la grandissima Barbara Bouchet, nota al grande pubblico per i suoi trascorsi da sex symbol. Durante l’ultima puntata di Donne al Bivio, programma condotto da Monica Setta, la donna ha voluto ripercorrere alcuni momenti della sua carriera e le sue storie amorose del passato. Barbara, dopo aver conosciuto Luigi Borghese nel 1974, ebbe il suo primogenito Alessandro e infine Massimiliano. Nella sua lunga intervista, la Bouchet ha parlato anche delle sue commedie sexy, precisando però che non si sarebbe mai spinta oltre a una vasca da bagno un po’ osé.

Tra i vari flirt avuti (data la sua incredibile bellezza), l’attrice ha raccontato un aneddoto che ha divertito il grande pubblico.

Quando decise di ammanettare per gioco

Ospite di Donne al Bivio, Barbara ha dunque confessato: “Steve McQueen? Ci fu una storia, ma mi aveva confinato ai fornelli. Baci, amore e poi dovevo cucinare per lui e i suoi amici”. Anche la sua breve storia con Warren Beatty è stata a dir poco frizzante: “Lo ammanettai per gioco ad una festa. Era bellissimo ma non gli bastava una donna sola”. Warren è infatti uno degli attori, produttori e registi più conosciuti d’America e la sua fama deve avergli permesso di conoscere le donne più belle dello spettacolo, proprio come Barbara.

Ma in tutto questo: cosa deve averne pensato Alessandro Borghese di questo passato un po’ malandrino della madre? Sicuramente si sarà fatto anche lui quattro risate!