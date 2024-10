Alessandro Basciano riappare a Verissimo, ma il suo nuovo look lascia il pubblico perplesso: “Un esperimento uscito dal laboratorio”

Il bell’Alessandro Basciano torna in televisione e il suo nuovo look fa discutere tutti quanti. Non sembra più lui.

Alessandro Basciano è indubbiamente un personaggio dello spettacolo discusso e spesso criticato. Il ragazzo, proprio in queste ore, è tornato in televisione dopo una lunga assenza dagli schermi, e il suo nuovo look ha sconvolto tutti quanti.

Alcuni hanno persino sostenuto che sia praticamente irriconoscibile. Ma ecco cosa è successo.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono stati una delle coppie più amate del Grande Fratello Vip. Mesi fa hanno però annunciato la loro rottura, a causa di alcuni comportamenti opinabili del ragazzo. Nonostante ciò, hanno provato comunque a mantenere rapporti civili e distesi per la figlia Celine Blue.

In queste ore, dopo settimane di silenzio, Basciano è tornato nello studio di Verissimo per raccontare la sua verità.

La confessione struggente di Alessandro Basciano

Come riportato da Fanpage.it, Alessandro è stato intervistato da Silvia Toffanin proprio qualche giorno fa e ha deciso di parlare del suo rapporto attuale con Sophie. “Ho fatto un percorso di analisi e sto continuando a farlo. Avevo una forma di depressione e attacchi di panico durante il giorno e la notte. Mi sono fatto aiutare tanto”, ha confessato il ragazzo a cuore aperto. Dalle sue parole trapela sicuramente il bisogno di un nuovo inizio e quando Silvia gli ha chiesto se sia sempre innamorato di Sophie lui ha risposto così: “L’amore ha mille sfaccettature, potrebbe essere che io lo provi ancora. Sicuramente il rapporto è cambiato molto, e il sentimento è cambiato”.

Nonostante però le sue bellissime parole, i telespettatori si sono soffermati su un altro dettaglio: il suo nuovo aspetto fisico.

I ritocchini che non sono passati indifferenti

Tutti si sono accorti immediatamente che, rispetto a qualche anno fa, Alessandro ha qualcosa di diverso nel viso. Sembrerebbe che si sia sottoposto a qualche operazione chirurgica e, con il suo sorriso smagliante, in molti lo hanno definito come il nuovo ‘Ken umano’. I fan del ragazzo, che non l’avevano visto per diverso tempo in televisione, sono rimasti perplessi dal suo nuovo look. Su X qualcuno ha poi scritto: “Sembra un esperimento uscito dal laboratorio Urtis”. Giacomo Urtis è il noto chirurgo plastico dei famosi che, da tempo, è in stretti rapporti sia con Alessandro che con Sophie.

Insomma, nonostante Alessandro Basciano si sia confidato senza filtri, al pubblico è sembrato tutto… tranne che ‘verissimo’!