Alessandra Celentano a ruota libera su Amici: altro che severità, ha un cuore di panna | “È più mamma di tante mamme”

Alessandra Celentano ha parlato della sua severità, che vediamo ad Amici, e ha dimostrato di avere un gran cuore. Ecco che cosa ha dichiarato che ha “sciolto” i fan.

Quando sentiamo pronunciare il nome di Alessandra Celentano, siamo travolti da sensazioni contrastanti, tra cui sicuramente rispetto, ma forse anche timore, in alcuni casi. È una delle prof storiche di Amici, dove il suo ruolo e la sua professionalità sono sempre incisivi in ogni stagione del talent.

Maria l’ha scelta e lei ha scelto Maria e il programma, tant’è che ha dichiarato che non tradirebbe mai la conduttrice, anche perché lei ad Amici si sente a casa. È una professionista a 360°, la Celentano, e molto spesso i suoi modi e le sue parole hanno diviso l’opinione pubblica.

Tant’è che lei stessa, durante un’intervista, ha dichiarato: “Se mi ferisce chi mi definisce “stro*** e cattiva”? No, perché so che quello che dico e faccio è verità, onestà, chiarezza…”, ribadendo il suo approccio lucido e imparziale con tutti gli allievi.

E proprio in merito alla sua severità, sono molti i fan di Alessandra che l’hanno difesa dopo la sua recente dichiarazione. definendola una persona dal gran cuore. Ecco che cosa ha rivelato la nota professionista della danza.

Alessandra Celentano e i figli mai avuti

Alessandra Celentano ha un bagaglio professionale ragguardevole, nonché un cognome sicuramente altisonante, essendo lei la nipote del grande Adriano. Nonostante questo, la prof di Amici ha lavorato molto sodo nella sua vita, e per lei il concetto di famiglia è molto importante, come le hanno insegnato suo papà e suo zio. Purtroppo, nella sua vita i figli non sono arrivati, portandola anche a divorziare dal suo ex marito: “Volevamo figli che non sono venuti, per lui era fondamentale, io ero più fatalista. Per lui era un dolore quasi fisico. Quindi io ho dovuto fare una scelta…”.

Nonostante tutto, come ha rivelato la stessa Alessandra, però: “Non ho avuto figli, ma è come se ne avessi tanti in giro per il mondo, ognuno di loro ha un pezzettino del mio cuore…“, riferendosi al legame che mantiene con i suoi allievi ed ex allievi: “In generale, io mantengo i rapporti con i ragazzi, ma mantengo anche sempre il ruolo di insegnante, cioè colei che ti può aiutare e colei che ci sarà sempre nel momento del bisogno. Questo credo che sia fondamentale. Ma tengo sempre un po’ le distanze…”.

Le parole di Alessandra sul suo metodo di lavoro

A dimostrazione del fatto di quanto Alessandra Celentano ci tenga ai suoi allievi, durante l’intervista rilasciata al canale podcast In Camerino, di Marcello Sacchetta, la prof di Amici ha rilasciato una dichiarazione che ha portato molti suoi fan a spendere parole dolci verso di lei.

Durante la sua intervista, ha dichiarato di essere così severa per non illudere i suoi allievi, in quanto, se fai vivere i ragazzi sempre “in vacanza”, poi il momento clou non se lo godono. Se invece devono faticare per arrivarci, lo vivranno come un “premio grandissimo”. Vi riportiamo il video con la sua intervista. A corredo di questo, troviamo molti commenti positivi verso di lei, ve ne riportiamo tre: “Lei è più mamma di tante che sono mamme nella vita“, “La maestra è LA MAESTRA!” e ancora: “Sei una grande, Celentano”.