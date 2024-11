Alessandra Amoroso, “Si mette male” con Tananai: la cantante si prepara a un nuovo inizio dopo l’avventura con il giovane collega

La mitica Alessandra Amoroso è già pronta a far volare scintille con il giovane Tananai. I fan sono elettrizzati.

In queste ore si sta vociferando di una nuova ‘coppia’ nel mondo dello spettacolo: Alessandra Amoroso e Tananai. I due cantanti avrebbero passato diverso tempo assieme nell’ultimo periodo e, inutile dirlo, i fan sono parecchio elettrizzati.

Ma perché l’avventura con il giovane collega potrebbe mettersi male? Non ci resta che scoprirlo subito insieme!

Alessandra Amoroso è sicuramente una delle cantanti più amate e seguite d’Italia. La sua voce ci accompagna da ben 15 anni e, visto anche questo importante anniversario, la cantante ha deciso di inaugurare una mega tournée nella nostra Nazione. Tra le varie date, vediamo città come Milano, Firenze, Roma, Bari, Napoli e molte altre ancora.

I fan non vedono l’ora di cantare a squarciagola le sue canzoni e, se anche tu sei tra questi, forse dovresti continuare a leggere cosa bolle in pentola con Tananai…

Alessandra Amoroso e Tananai: la nuova coppia che non scoppia

Classe 1986, Alessandra Amoroso sta celebrando i suoi 15 anni di carriera in giro per l’Italia. Negli ultimi periodi è stata spesso vista in compagnia del collega Tananai. Il ventinovenne ha spopolato negli ultimi anni, distinguendosi per le sue melodie accattivanti e per i testi intimisti. Nonostante artisticamente i due siano molto differenti l’uno dall’altra, sembrerebbe che abbiano trovato un grande punto d’incontro. Alessandra è stata infatti impegnata con la pubblicazione di alcuni nuovi grandi successi, tra cui “Mezzo rotto”, feat. BigMama.

Ma come mai adesso è spesso in compagnia del bel Tananai? La risposta è molto semplice: il suo nuovo singolo.

La nuova canzone presentata ad Amici

Ebbene sì, Alessandra e Tananai sono stati spesso in studio insieme per registrare la nuova canzone “Si mette male”, firmata appunto dal ragazzo e da Simonetta. Ospite di Maria De Filippi, Alessandra è tornata dove tutto è cominciato, e ha presentato l’inedito in questione. Dopodiché, ha annunciato che il brano sarà disponibile dal 1 novembre su tutte le piattaforme, ma potremo anche ascoltarlo in radio. Dal testo emergono frasi del tipo: “Qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare”. Attraverso questa canzone, la Amoroso sta parlando per caso di un nuovo amore?

Inutile dire che il brano di Alessandra Amoroso è stato particolarmente apprezzato dai fan, e non ci resta che aspettarlo in radio.