Alberto Matano vittima di minacce esplicite, faccia a faccia clamoroso con l’amica di una vita | L’avrebbe preso a calci

Il conduttore Alberto Matano ha rivelato un retroscena del suo passato veramente assurdo. Fu vittima di minacce esplicite.

Alberto Matano è uno dei conduttori più apprezzati del palinsesto televisivo italiano. In queste ore l’uomo si è lasciato andare ad una lunga intervista, dove ha raccontato aneddoti del passato e rivelazioni riguardanti la sua carriera. Una in particolar modo ha attirato l’attenzione di tutti quanti.

Sembrerebbe che una collega, in passato, lo abbia minacciato esplicitamente. Ecco però cosa è accaduto.

Tutti quanti conosciamo Alberto Matano e amiamo il suo modo di condurre. L’uomo è l’attuale timoniere di La Vita in Diretta, una delle trasmissioni più apprezzate del palinsesto televisivo italiano. Grazie alla sua genuinità e alla sua simpatia, l’uomo è riuscito a donare quel tocco in più alla trasmissione televisiva. Tra poco Matano sarà l’ospite speciale di Ballando con le Stelle e i telespettatori italiani non vedono l’ora di vederlo in questo nuovo ruolo.

Durante una sua recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha commentato così la decisione di impegnarsi a diventare un ballerino.

Le parole di Alberto Matano durante la sua intervista

Sabato 23 novembre il conduttore sarà l’ospite per una notte di Ballando con le Stelle. Durante la sua intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, l’uomo ha rivelato che ballerà in compagnia di Giada Lini e Pasquale La Rocca, i due professionisti della trasmissione. Matano non vede l’ora di mostrarsi al pubblico sotto questa nuova veste ed ha commentato così l’esibizione del collega Alan Friedman: “Si è messo in gioco con ironia. Prima avevo ritrosia nei giudizi mi chiamavano Padre Albert, quest’anno sono più cattivello”. Dopodiché ha raccontato che la giudice Carolyn Smith gli ha dato un paio di lezioni per entrare in scena nel migliore dei modi.

Sempre durante la sua intervista, Alberto ha raccontato un assurdo retroscena sulla sua collega e amica Mara Venier.

La rivelazione shock sulla collega

Alberto e Mara sono dei grandi amici da una vita. Durante la sua intervista, il conduttore ha raccontato di come la donna la convinse a condurre La Vita in Diretta: “Al tg hai una parziale visione delle tue potenzialità. Mara Venier mi disse ‘se non lo fai ti prendo a calci’”. Inutile dire che questa ‘minaccia’ della collega ha divertito tutti quanti ed è immediatamente divenuta virale sui social.

Ma d’altronde si sa, la zia Mara non ha peli sulla lingua e anche col suo amico Alberto Matano non ha utilizzato mezzi termini per convincerlo!