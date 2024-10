Alberto Matano spiffera tutto davanti a Milly Carlucci, il battibecco tra i due è eclatante: “No, non dirlo!” | Ha spiattellato in TV il suo segreto

Cosa sarà successo tra Alberto Matano e Milly Carlucci, durante la diretta de La Vita in Diretta? Si parla di uno spoiler enorme, il quale ha lasciato tutti quanti senza parole.

Alberto Matano e Milly Carlucci sono due dei conduttori di punta della Rai, in quanto ognuno con il suo programma e ognuno nel suo settore, fanno faville. I due fuoriclasse, tra l’altro, lavorano insieme a Ballando con le stelle e, quando sono insieme, i picchi di share si fanno stellari.

Il noto conduttore è il padrone di casa de La Vita in Diretta, che è diventato ormai un appuntamento fisso nell’agenda degli aficionados. Alberto nello show tratta vari argomenti, passando dalla cronaca a momenti più leggeri, sempre con la solita professionalità che lo contraddistingue.

Della conduttrice di Ballando con le stelle in realtà non c’è molto da aggiungere, in quanto basta nominare il suo nome, Milly Carlucci, per capire immediatamente di chi stiamo parlando. Una professionista con un’esperienza lunghissima alle sue spalle, per questo motivo la prima e più brillante stella del programma è proprio lei. Se Maria è la regina di Mediaset, Milly lo è della Rai.

Alberto e Milly hanno un feeling lavorativo molto forte, eppure la conduttrice ha vissuto attimi di terrore, sentendo il discorso intrapreso dal collega in diretta. Spoiler in vista?

Milly Carlucci e la nuova edizione di Ballando con le stelle

Il 28 settembre è iniziata una nuova edizione di Ballando con le stelle e i fan non stanno più “nella pelle”, in quanto sono mesi che attendono con ansia e impazienza lo show di Rai1. Sarà una stagione sicuramente ricca di colpi di scena e in molti non vedono l’ora di sapere con chi “litigherà” per primo la giuria quest’anno…

Una tra le concorrenti più chiacchierate quest’anno è sicuramente Sonia Bruganelli, la quale appare in Rai dopo il suo lavoro di opinionista in Mediaset e soprattutto dopo l’ufficializzazione del rapporto suo nuovo compagno, Angelo Madonia, dopo il divorzio da Paolo Bonolis. In merito allo show della Carlucci, ha svelato il motivo per cui ha detto sì: “Mi pagano invece di pagare, e quindi ho detto: perché no? Il contratto poi non fa neanche schifo, perché se no sembra che siamo tutti qui per la gloria…“, confermando che per lei questo programma è una sorta di medicina, un nuovo inizio.

Il quasi spoiler di Alberto Matano

Milly Carlucci e Alberto Matano sono apparsi insieme qualche giorno fa durante una puntata de La Vita in Diretta, dove il conduttore ha rivelato che stanno girando molti rumors sui ballerini per una notte, e tra questi nomi c’è n’era sicuramente uno che avrebbe tanto voluto rivelare. Anche se il suo spoiler è stato interrotto da Milly, la quale l’ha ammonito: “No, non dirlo“, lasciando il pubblico sulle spine.

In risposta a questo video, è arrivata l’esclusiva di Giuseppe Candela, il quale ha rivelato: “Barbara D’Urso ballerina per una notte a #Ballandoconlestelle. Molto probabilmente della seconda puntata“. A confermare questo rumors ci ha poi pensato la stessa Milly, la quale ha rivelato, come riportano da Adnkronos.com: “Confermo la partecipazione di Barbara d’Urso come ‘ballerina per una notte’ nella seconda puntata di ‘Ballando con le stelle'”. Che dire, chissà come se la caverà Carmelita in pista?