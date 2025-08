Alberto Angela in panchina, dopo il tracollo di Noos arriva la recensione al veleno: “Degni dell’immondizia” | È giunto ai titoli di coda

Ecco che cos’è successo dopo l’ultima puntata di Noos di Alberto Angela da poco trasmessa. Facciamo chiarezza.

Alberto Angela è uno di quei volti noti del piccolo schermo il cui nome resterà immortale nel cuore dei fan e della televisione come quello del celebre papà, Piero Angela. Entrambi divulgatori scientifici, il loro modo di spiegare le meraviglie del mondo ha affascinato milioni di italiani.

Alberto, proprio come Piero in passato, traina tutto il grande pubblico verso una conoscenza eterogenea e appassionante: basta semplicemente ascoltarlo per perdersi tra i suoi racconti, con quella voce profonda che riesce a ipnotizzare il pubblico dalla prima all’ultima battuta.

Ovviamente, ogni cittadino quando accende la televisione è libero di decidere che cosa guardare in base alle proprie preferenze, senza doversi sentire condizionato. Ma a prescindere dal fattore share e picchi di ascolto, il solo pensiero che il cognome Angela possa non essere più presente nel palinsesto Rai, è impensabile.

Eppure, dopo la chiusura dell’ultima puntata di Noos i commenti hanno iniziato a fioccare. Ecco che cos’è successo e soprattutto che cos’è stato detto.

Alberto Angela e il confronto con il reality dei sentimenti

Magari non tutti se lo ricorderanno, ma l’anno scorso ci fu un forte dibattito in merito alla programmazione estiva Rai-Mediaset, che ha visto Alberto Angela e il suo Noos scontrarsi con Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Come avevano riportato su Fanpage: “Lo scorso anno, a seguito di alcune valutazioni da parte della Rai, che aveva notato come il programma di Alberto Angela non rendesse in termini di share, soprattutto se messo a confronto con un pilastro della tv estiva come Temptation, la trasmissione fu sospesa…”.

Quest’anno, il giorno di messa in onda è stato fatto slittare al lunedì sera, per evitare la competizione dell’anno scorso. Da qualche settimana, però, Battiti Live della bravissima Ilary Blasi è andato in onda su Mediaset nella medesima fascia di programmazione. Come saranno andati quindi gli ultimi dati Auditel?

Siamo stati felici di entrare nelle vostre case.⁰

Con curiosità, con passione, con il desiderio di rendere la scienza un nutrimento per affrontare il mondo. Grazie per averci seguito.⁰

A presto, da tutta la squadra di #Noos ❤️@albertoangela pic.twitter.com/8cb9jbtDgy — Rai1 (@RaiUno) July 28, 2025

La chiusura di Noos

Noos di Alberto Angela è andato in onda pochi giorni addietro con l’ultima puntata, con i fan che si sono commossi per le parole dell’amato divulgatore scientifico, e i commenti non sono tardati ad arrivare. A prescindere dallo share, che ha visto Alberto classificarsi al secondo posto nella classifica dei dati Auditel, toccando il 13,8% con 1.875.000 spettatori, contro Cornetto Battiti Live che si è aggiudicato il primo posto con il 22,2% di share e 2.534.000 spettatori, come riportano da FanPage, il fedele pubblico ha voluto dire la sua.

Diversi i commenti lasciati sui social: “Trasmissione bellissima e interessantissima, Alberto Angela una delle poche eccellenze ancora rimaste in una tv piena di trash e schifezze varie“. E ancora: “Già finito anche Noos per quest’anno. Che tristezza, poteva durare un po’ di più. È stata comunque una stagione appassionante. Speriamo che torni presto”. Oppure, come letto su X: “Le persone che amano la conoscenza, che vogliono sapere, capire, approfondire e che hanno buon gusto guardano trasmissioni come questa. Gli altri preferiscono l’immondizia, poiché ne sono degni. A ciascuno il suo“. E a voi è piaciuta questa edizione di Noos?