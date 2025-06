Al Bano su tutte le furie: “Un tradimento, sono disgustato” | La diffusione delle foto intime è stata una vera carognata

Al Bano e lo sfogo dopo la diffusione delle immagini private. Il tradimento ha lasciato senza parole il cantante pugliese.

In queste ore, il cantante Al Bano ha passato dei momenti un po’ difficili. La diffusione delle immagini private senza il suo consenso ha scatenato infatti dentro di lui una forte rabbia e palpabile disgusto.

Ma cosa è accaduto? E perché l’uomo non ha potuto fare altro che dissociarsi da questo tradimento mediatico? Te lo spieghiamo subito.

Al Bano è senza ombra di dubbio uno dei cantanti più amati della nostra Nazione e, per questo motivo, conta milioni di persone che ogni giorno lo seguono sui social. Ogni post o immagine che lo ritrae, dunque, finisce per diventare immediatamente virale e ottenere centinaia di like e commenti. Proprio in queste ore, una di queste fotografie è finita al centro dell’attenzione mediatica.

L’unico problema? Al Bano non era minimamente d’accordo che lo scatto venisse reso di dominio pubblico, e l’ingerenza della stampa lo ha innervosito particolarmente.

L’incontro divenuto virale sui social

Al Bano, proprio in questi giorni, ha deciso di fare visita ad una sua cara amica: Sophia Loren. La donna abita attualmente a Ginevra ed ha compiuto da poco 90 anni. Assieme ad il suo amico Daniel Iseli, il cantante ha dunque deciso di andare a fare un saluto alla donna, per trascorrere qualche ora assieme a base di chiacchiere e risate. Tuttavia, il collezionista d’auto elvetico Daniel avrebbe deciso di pubblicare alcuni scatti sui social di questo momento così intimo: “È stato indimenticabile”, ha poi scritto. Inutile dire che le fotografie sono immediatamente divenute virali sui social e non sono poi mancati i messaggi d’amore e affetto.

Tuttavia, Al Bano (e probabilmente anche la famiglia di Sophia Loren) non ha apprezzato questo gesto e proprio in queste ha deciso di farlo presente.

Le parole di Al Bano dopo la pubblicazione delle fotografie

Durante una telefonata con l’Ansa, il cantante ha infatti dichiarato: “Disapprovo la pubblicazione e mi dissocio. È stato un tradimento nei confronti suoi e anche miei… Per me è un tradimento, mi sento disgustato”. Nonostante Iseli abbia poi cancellato le fotografie, il post era ormai diventato già virale sui social. Dopodiché, come riportato da Tgcom24, Al Bano ha sottolineato come incontri abitualmente la Loren (almeno 2/3 volte l’anno) e che non ha mai avuto la minima intenzione di condividere con il pubblico questi momenti con la sua cara amica.

Insomma, il cantante pugliese non ha assolutamente apprezzato questo gesto e, a detta dell’uomo, si sarebbe trattato di una vera carognata!