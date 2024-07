Al Bano furibondo dopo la provocazione su Romina, dietro le quinte del programma si scatena il delirio: “Mi avrebbe spaccato in due”

Al Bano furibondo dopo una battuta sulla sua Romina. L’intervista ha lasciato gli italiani senza parole.

Al Bano è sicuramente uno dei pilastri della musica italiana e, assieme alla sua Romina, ha scalato le vette delle classifiche musicali per moltissimi anni. Dietro però a questa sua incredibile carriera, si nasconde un fatto che ha attirato l’attenzione degli italiani proprio in queste ore. Il cantante, in passato, dietro le quinte di un noto programma televisivo ha sfiorato una rissa per difendere la sua amata. Ecco con chi e perché.

Non c’è Al Bano senza Romina, e la loro storia d’amore è da sempre stata molto travagliata e profonda.

I due, dopo essersi conosciuti negli anni ‘70, sono diventati una coppia sia nella musica che nella vita privata. Nonostante però attualmente Al Bano e Romina non siano più marito e moglie, la coppia rimane ancora affiatata e legata da un bene indescrivibile. Durante una sua recente intervista per il Corriere della Sera, Carrisi ha raccontato della loro bellissima storia d’amore e di come, per difenderla, una volta quasi finì in rissa con un noto personaggio dello spettacolo.

Si tratta di Roberto D’Agostino, il noto giornalista e fondatore della rivista Dagospia.

Cosa è accaduto tra Al Bano e Roberto D’Agostino

L’assurdo antefatto risale precisamente al 1986, quando Roberto D’Agostino decise di commentare la scelta della coppia di tornare a vivere nel piccolo paese in Puglia in cui Al Bano era nato. Il giornalista commentò la vicenda all’interno del suo libro Il Peggio di Novella 2000 con: “La favola di Cenerentola al contrario, con il cafone del Sud che sposa la figlia del divo di Hollywood, e poi la porta a vivere al paesello.” Dopodiché, l’uomo aggiunse che Romina si chiamava così perché era nata a Roma, ma che dal suo quoziente intellettivo sarebbe dovuta nascere a Creta.

Da qui partì la prima querela di Al Bano contro D’Agostino che, tuttavia, non gli fece vincere la causa.

Quando avvenne la rissa sfiorata

Inevitabilmente tra i due si andò a creare una forte tensione, che esplose proprio durante il dietro le quinte del Festival di Sanremo. Qui il giornalista commentò ironicamente l’esibizione del cantante e disse che i suoi acuti fossero più di petto che di stomaco. Al Bano decise quindi di andarlo a cercare e, a detta del giornalista, minacciò di picchiarlo: “Meno male che lo hanno fermato… con quel braccio agricolo di chi impugna la zappa mi avrebbe spaccato in due” ha poi riferito D’Agostino al Corriere della Sera durante un’intervista.

Tuttavia, nonostante i disguidi, tra i due sembra essere finalmente tornato il sereno e il fondatore di Dagospia ha persino ammesso di volergli bene!