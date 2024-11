Al Bano confessa i suoi trascorsi con la popstar Madonna: c’è mancato davvero poco al fidanzamento | Chissà la reazione di Loredana Lecciso

Al Bano e l’assurda confessione su Madonna. C’è mancato veramente poco al fidanzamento e la Lecciso non deve averla presa bene!

Al Bano è tornato per l’ennesima volta a far parlare di sé, a seguito di un’intervista rilasciata per un noto giornale. L’uomo, in passato, ha avuto un legame con Madonna, e la notizia ha lasciato a bocca aperta tutti i fan.

Ma cosa c’entra il cantante pugliese con la regina del Pop? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Il mitico Al Bano è un po’ come il prezzemolo, e infatti è proprio dappertutto! Il cantante ha vissuto una carriera e una vita ricche di esperienze ed emozioni. L’uomo ne ha viste di tutti i colori, e della sua storia potrebbero proprio fare un film. Durante una sua recente intervista per il Corriere della Sera, inoltre, Al Bano ha voluto parlare di alcuni retroscena della sua vita.

Ad aver però immediatamente attirato l’attenzione dei lettori è stata la sua confessione su Madonna.

L’intervista di Al Bano sulla sua vita da film

Al Bano ha risposto alle domande del Corriere della Sera direttamente da Zagabria, a casa della figlia Cristel. L’uomo ha una vera e propria famiglia dei Cesaroni e conta ben cinque figli, i quali attualmente vivono in giro per il mondo. Durante la sua intervista, il cantante ha spiegato di essere comunque ancora legato alla sua terra d’origine, la Puglia: “Sapesse quante volte mi hanno proposto di trasferirmi all’estero”. Nonostante quindi Al Bano abbia vissuto moltissimi anni a Milano, niente può battere, per lui, la bellezza del Sud. Prima ancora di fare il cantante, l’uomo ha raccontato di aver fatto il metalmeccanico, l’imbianchino, il cameriere e molto altro ancora.

Ad un certo punto, quando l’intervistatore gli ha fatto presente come moltissime celebrità adesso frequentino la Puglia (tra cui Madonna), Al Bano ha deciso di raccontare un aneddoto molto divertente.

Quando il figlio di Madonna stava per diventare suo genero

“Sa che ho rischiato di diventare consuocero di Madonna?”, ha esclamato il cantante durante l’intervista per il Corriere della Sera. Quando poi gli è stato chiesto come, Al Bano ha spiegato: “Una volta ero a una festa dove c’era anche lei e la sua famiglia. Uno dei figli adottivi di Madonna cominciò a interessarsi a mia figlia Jasmine”. Dopodiché ha spiegato che la cosa non andò avanti perché il rampollo della Ciccone tornò negli Stati Uniti, mentre Jasmine rimase in Italia. Come avrà reagito la madre Loredana Lecciso?

Inutile dire che questa perla ha interessato moltissimo gli italiani e qualcuno si è persino immaginato il mitico Al Bano a cena il giorno di Natale con Madonna!