Afonso Signorini suonato come un tamburo, a sorpresa arriva la notizia sconvolgente | La gita in Spagna si rivela un flop completo

Alfonso Signorini ha ricevuto una dura batosta in queste ore. La gita in Spagna è stata un vero e proprio flop. Ecco perché.

Questa diciottesima edizione del Grande Fratello vede ancora come timoniere Alfonso Signorini. Nonostante si tratti di una trasmissione particolarmente apprezzata dal pubblico italiano, però, in queste ore il reality ha ricevuto un duro colpo.

Il conduttore non deve aver preso bene la notizia e la gita in Spagna di Shaila e Lorenzo si è rivelata un vero flop!

Quest’anno i concorrenti del Grande Fratello hanno creato svariate dinamiche interessati e, proprio per questo, stanno appassionando i telespettatori italiani. Alfonso Signorini deve esserne entusiasta e, al contrario delle edizioni precedenti, può tirare un sospiro di sollievo. Nonostante però il successo di questa edizione, in questi giorni è accaduto un fatto che non avrà fatto gioire il conduttore. E neppure i vertici Mediaset.

Ma cosa è accaduto? E perché qualcuno sta parlando di un flop televisivo? Non ci resta che scoprirlo assieme.

La concorrenza del Grande Fratello

Come ben sappiamo, al momento il Grande Fratello va in onda in diretta il lunedì sera. In contemporanea al reality, tuttavia, negli scorsi giorni Rai ha proposto ai propri telespettatori la nuova serie-evento sul mitico Mike Bongiorno. La storia del conduttore per eccellenza era particolarmente attesa dagli italiani e, inutile dirlo, sta facendo non poca concorrenza al GF. Per provare però a non abbassare troppo i numeri di share e ascolto, Signorini e gli autori hanno deciso di ravviare lo show, mandando Shaila e Lorenzo in Spagna in un gemellaggio con il Gran Hermano.

Ebbene sì, per un breve periodo i due sono stati ‘scambiati’ con una concorrente del GF spagnolo, la quale invece è arrivata direttamente in Italia. Nonostante la trovata, però, i numeri parlano chiaro e questa volta il Grande Fratello sembra aver perso miseramente la guerra dello share…

I numeri di ascolto e share a confronto

Come riportato da IlTempo.it, Auditel ha registrato i numeri di ascolto e share di lunedì 21 ottobre 2024 e abbiamo sicuramente un vincitore. La prima puntata della serie su Mike Bongiorno si è aggiudicata il primo posto con 3.400.000 di telespettatori (ossia il 19.5%). Alfonso Signorini, invece, si è dovuto accontentare del secondo posto, e con la sua trovata spagnola ha registrato solo 2.268.000 di telespettatori (pari al 18.2%). Inutile dire che la notizia ha sconvolto gli italiani che si aspettavano la serie Rai battuta dal GF.

Nonostante ciò, possiamo comunque confermare che questa edizione del Grande Fratello sta facendo impazzire gli italiani, e questo basta e avanza!