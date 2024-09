Affari tuoi, spunta la rivelazione vergognosa sul programma: “Andavano via piangendo” | Ecco cosa accadeva davvero dietro le quinte

La confessione divenuta virale sui retroscena di Affari Tuoi. Sembra che i concorrenti andavano via piangendo.

Affari Tuoi è sicuramente una delle trasmissione più amate e seguite della programmazione Rai. Quest’anno a condurla vediamo il mitico Stefano De Martino, il quale se la sta cavando più che egregiamente. In queste ore è divenuta virale una confessione riguardante il programma che in pochi si sarebbero potuti immaginare.

Ecco dunque cosa accadeva veramente dietro le quinte di Affari Tuoi e perché poi alcuni protagonisti andavano via piangendo.

Affari Tuoi è una trasmissione che ci accompagna ormai da moltissimo tempo e, nonostante la sua semplicità, registra ancora numeri di ascolto importanti. Dopo l’addio di Amadeus, quest’anno a fare il suo debutto è stato proprio Stefano De Martino. Il napoletano sembra molto a suo agio e, infatti, sta facendo un ottimo lavoro.

Dietro però alle vittorie dei concorrenti e alla simpatia del conduttore, si nasconde un retroscena inaspettato.

La confessione su Affari Tuoi

Durante un’intervista, Max Giusti, storico conduttore della trasmissione, ha parlato della sua esperienza con Affari Tuoi. L’uomo ha raccontato che, come ogni altra trasmissione, anche questa ha un budget di spesa giornaliero. Nel caso di Affari Tuoi è molto elevato: ben 33.000€. Dopodiché, Max ha spiegato che, nel caso di vittorie ingenti e consecutive, gli autori e il famoso ‘Dottore’ cercavano di convincere il concorrente a accettare una somma di denaro più bassa o, eventualmente, di cambiare il pacco vincente.

Durante la sua intervista ha poi ironizzato sulla questione e le sue parole hanno divertito tutti quanti.

Max Giusti su Affari Tuoi: “Ogni programma ha un budget massimo di montepremi. Quello di Affari Tuoi era alto, di 33.000€ a puntata. Se i concorrenti avevano vinto da poco, cercavano di togliere dei soldi. Ho visto dirigenti andar via piangendo dopo vittorie di 500.000€”. pic.twitter.com/oM5wKOymQa — Massimo Falcioni (@falcions85) September 24, 2024

Gli autori che andavano via piangendo

Max Giusti, con la sua solita ironia di sempre, ha dunque scherzato sulle tecniche utilizzate dal Dottore per convincere il concorrente a non vincere ingenti somme di denaro. “Tremava sotto, e cercava di insistere. Io a volte ho visto dei dirigenti Rai andare via dopo i 500.000€ che piangevano, perché non sapevano come fare. Io ridevo come un pazzo, perché tanto mica erano i mia”, ha poi aggiunto divertito il conduttore.

Inutile dire che la cosa ha lasciato a bocca aperta i telespettatori. Non tutti erano infatti a conoscenza di questo budget a puntata di Affari Tuoi, né delle dinamiche interne del programma!