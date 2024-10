“Adesso se n’è andata”: Raoul Bova vuota il sacco sul proprio disagio | Altro che sex symbol intoccabile: lo ha sempre fatto sentire in difetto

Dopo tanto tempo Raoul Bova finalmente ha rivelato cosa gli ha creato sempre disagio: adesso che se n’è andata capisce quanto l’abbia fatto sentire in difetto.

Raoul Bova non ha bisogno di presentazioni, in quanto lo conosciamo tutti sia per la sua bellezza che per il suo talento davanti alle telecamere. Non importa quale ruolo gli venga assegnato: se c’è lui nel cast il successo è assicurato.

Come sempre, l’attore opera su più fronti, non venendo mai risucchiato da un singolo personaggio. In questo momento, per esempio, si sta barcamenando tra il suo ruolo in Don Matteo, da poco tornato sulla rete ammiraglia della Rai con una nuova stagione, e il suo ruolo in Emily in Paris.

Da come potrete intuire, quindi, il talento di Raoul l’ha portato a varcare i confini italiani, diventando un attore internazionale sempre molto quotato. Mai come in Italia, però, la sua persona viene apprezzata.

Eppure, non tutti erano a conoscenza di quel disagio che ha vissuto a lungo, e che l’ha spinto a confessarsi a cuor leggero. Adesso che non è più con lui, egli ha rivelato di essersi sempre sentito in difetto. A chi si riferirà?

Raoul Bova opera su più fronti

Raoul Bova, come dicevamo, è un portento in tutto quello che fa, e lo dimostra il fatto di aver guadagnato con la prima puntata della nuova stagione di Don Matteo ben il 27,8% di share, tenendo incollati allo schermo 4.930.000 di spettatori.

Oltre al suo grande ritorno in veste di prete, il pubblico non vede l’ora di vederlo ospite da Milly Carlucci a Ballando con le stelle, come ballerino per una sera. Sarà una puntata decisamente al cardiopalma, in quanto non solo vedremo Raoul in pista, ed è già tutto un programma, ma assisteremo anche allo spareggio tra Sonia Bruganelli e Alan Friedman, che porterà all’eliminazione di uno dei due.

Raoul e la sua confessione

Raoul Bova è un attore che trasmette sempre molte emozioni: l’abbiamo visto in Don Matteo così come nelle sue altre interpretazioni, e siamo sicuri che anche nel ballo se la caverà alla grande, in quanto può sempre giocarsi la carta della sua bellezza tutta made in Italy.

In merito proprio alla sua avvenenza fisica, Raoul si è confessato a FanPage, rivelando il suo rapporto controverso con lo stereotipo che gli hanno disegnato per anni, ovvero quello di sex symbol: “Quando ero giovane mi dava un po’ fastidio questo discorso, volevo essere apprezzato per altre cose, per la mia interiorità, per i miei pensieri…”. Per poi ammettere: “Ma nel momento in cui cresci e perdi la freschezza e la bellezza di ragazzo pensi: ‘Ah però, l’ho tanto contestata e adesso se n’è andata’…“. Anche se alla fine i fan sanno quanto valga a livello lavorativo, la sua bellezza non sparirà mai neanche a 80 anni, siete d’accordo?