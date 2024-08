Addio per sempre alla stella di Non è la Rai, il tragico incidente non le ha lasciato scampo | Lacrime a fiumi: aveva solo 44 anni

Aveva solo 44 anni l’ex stella di Non è la Rai, la cui vita è stata interrotta per sempre da quel tragico indicente che purtroppo non le ha lasciato scampo. Ecco che cos’è successo e soprattutto di chi stiamo parlando.

Non è la Rai è uno di quei programmi che resteranno per sempre nella storia della televisione, in quanto il genio di Gianni Boncompagni ha dato vita ad uno show nuovo nel suo genere, grazie al quale molte partecipanti, allora ragazzine, oggi sono volti molto noti.

Probabilmente oggi giorno un programma del genere non potrebbe esistere, in quanto la società è cambiata e, a prescindere da cosa sia giusto o sbagliato, all’epoca le ragazze di Non è la Rai erano sulla bocca di tutti.

Tutti si sintonizzavano su Italia Uno in quegli anni e i fan canticchiavano la mitica sigla, passando i pomeriggi in loro compagnia. Per questo motivo, ogni volta che si parla di réunion, sono tutti felici di rivederle insieme.

Purtroppo i fan non vedranno più una delle protagoniste più amate, dopo aver appreso la notizia del tragico incidente che ha messo fine alla sua vita, e l’opinione pubblica ha il cuore spezzato. Aveva solo 44 anni, ecco di chi stiamo parlando.

Addio all’ex stella di Non è la Rai

Le ragazze di Non è la Rai, nonostante molte si siano allontanate dal mondo dello spettacolo, sono rimaste nel cuore dei loro fan, i quali continuano a seguirle con molto affetto sui social. Tanti nomi sono riusciti a non diventare meteore, proseguendo con le loro carriere. Per farvi qualche esempio, come non parlare di Ambra Angiolini, Laura Freddi, Claudia Gerini, Nicole Grimaudo e Miriana Trevisan?

A prescindere quindi dalla fama raggiunta, le ex stelle del programma attirano su di loro ancora molto interesse, per questo sono rimasti tutti sconvolti dalla morte sopraggiunta troppo presto per una di loro, la quale non ha avuto scampo dopo quell’incidente violento. Ancora oggi veniva ricordata come “treccioline” per quella tenera capigliatura che mostrava sempre da ragazzina, quando cantava in maniera briosa le varie canzoni in scaletta.

Riposa in pace Francesca Di Ruberto

I fan sono rimasti sconvolti dopo aver appreso di quella terribile incidente. L’ex stella di Non è la Rai Francesca Di Ruberto è morta a soli 44 anni per via di un tragico incidente automobilistico avvenuto alle prime luci dell’alba. Stava andando al lavoro come sempre e, per motivi ancora da chiarire, la sua auto si è scontrata con un camion dell’Ama, lungo la strada Trionfale a Roma.

Francesca Di Ruberto lascia un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia e dei suoi figli. Con un post social, la mamma Anna Carotti ha manifestato tutto il suo dolore: “Oggi il cielo ha una stella in più, fai buon viaggio Francesca”. Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social per dirle addio, ma purtroppo non ci sono parole per fatti del genere, per questo non ci dilungheremo oltre. E, prima di chiudere, porgiamo anche noi le nostre condoglianze alla famiglia.