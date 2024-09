Addio alla star di Dawson’s Creek: dopo l’incidente devastante è giunto il momento dell’ultimo saluto | Una generazione intera in lacrime

Purtroppo è morta una delle star di Dawson’s Creek molto amata dai fan: un’intera generazione in lacrime al suo ricordo. Dopo l’incidente siamo purtroppo giunti a questa triste notizia.

Ci sono quelle serie televisive che segnano un’intera generazione. Gli spettatori si rapportano con i personaggi, in quanto parte della loro routine e, nonostante il tempo passi, se le repliche tornano in televisione è impossibile per loro cambiare canale.

Possiamo farvi tantissimi esempi, da Happy Days a Beverly Hills 90210, per arrivare a Streghe, The Big Bang Theory e così via: potremmo proseguire per ore. Nonostante le storie finiscano, giungendo a una fine, quei personaggi, quei volti resteranno per sempre nel cuore dei fan.

E come non parlare di Dawson’s Creek? Cantavamo addirittura tutta la sigla a memoria (o quasi, perché qui le interpretazioni su quel testo abbondano), e siamo stati per anni “incollati” al televisore a guardare le vicende di Joey, Dawson, Pacey e tutti gli altri.

Dawson’s Creek ha raggiunto un successo immenso, e ha segnato veramente un’intera generazione: per questo la notizia della morte prematura di uno degli attori principali ha spezzato il cuore dei fan. Ecco che cos’è successo.

L’addio di due colleghe in Dawson’s Creek

La notizia della morte di una delle star di Dawson’s Creek ha “gelato” gli animi di amici, colleghi, fan, familiari: tutti hanno avuto il cuore spezzato dopo aver letto il tragico aggiornamento. Ognuno ha voluto lasciare un pensiero sulla sua bacheca, anche due sue colleghe, con le quali ha lavorato insieme per anni. Parliamo di Katie Holmes (la Joey Potter della storia) e Mary-Margaret Humes (alias Gail Leery).

Profondamente addolorate, prima è arrivato il commento di Katie: “È stato meraviglioso lavorare con lui, era un uomo così gentile. Mando preghiere e grazie alla sua famiglia. Riposa in pace“, seguito da quello di Mary-Margaret: “Sei sempre stata e sarai sempre una luce splendente. Che esempio di puro amore senza filtri e tenacia hai dato mentre affrontavi le sfide alle quali ti ha sottoposto la vita“.

Addio a Obi Ndefo

A darne la notizia è stata la sorella, la quale con un post social ha rivelato: “Con il cuore spezzato per la perdita del mio fratellino, e la consapevolezza che finalmente è in pace“, confermando quindi la morte dell’attore Obi Ndefo, a soli 51 anni. L’uomo aveva interpretato Bodie Wells, il fidanzato di Bessie Potter, sorella di Joey nella serie televisiva Dawson’s Creek.

Dopo una brillante carriera, Obi aveva subito un terribile incidente, in cui un camion fuori controllo l’aveva investito fuori da un supermercato. In quel frangente era riuscito a sopravvivere, ma da 5 anni viveva sulla sedia a rotelle, dopo l’amputazione di entrambe le gambe. Dopo quel momento, aveva dimostrato a tutti la sua forza, reinventandosi di nuovo, diventando un istruttore di yoga, come mostrava sui social ai suoi followers. Purtroppo, dal 2023 aveva smesso di comunicare con i fan, e qualche giorno fa è stata pubblicata la tragica notizia. Non si sanno ancora le cause della morte, ma ad ogni modo anche noi porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia.