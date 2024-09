Addio alla corona per Kate Middleton, il ‘tradimento’ di William gela il mondo intero | La Principessa ormai si deve rassegnare

Kate Middleton ‘tradita’ dalla sua dolce metà William. La Principessa, dopo aver scoperto la cosa, si è dovuta rassegnare.

Kate Middleton è sicuramente uno dei volti più amati e seguiti di tutta l’Inghilterra. A causa della brutta malattia contro la quale sta combattendo, la Principessa si è dovuta allontanare dai riflettori e diminuire radicalmente le sue apparizioni pubbliche. E, in queste ore, è circolata una notizia che ha gelato il mondo intero. La bellissima Kate è stata ‘tradita’ dal suo William, e presto dovrà rinunciare alla corona.

Ma che cosa è accaduto? Un sondaggio di YouGov ha lasciato il popolo a bocca aperta.

Kate Middleton è sicuramente una donna con la D maiuscola che, grazie alla sua raffinatezza, dolcezza e eleganza, è entrata nel cuore di tutto il mondo. La futura regina d’Inghilterra è uno dei volti più influenti in tutto il mondo, anche se purtroppo sta ancora combattendo contro un terribile cancro. Negli scorsi mesi ha infatti ridotto le apparizioni in pubblico ed è praticamente scomparsa per salvaguardare la propria salute.

Questo momento lontano dai riflettori tuttavia le è costato caro e, quando meno se lo aspettava, qualcuno le ha rubato il posto che aveva tenuto finora caldo.

Kate Middleton deve salutare il primo posto

In queste ore, YouGot ha pubblicato un sondaggio riguardante la Famiglia Reale, in merito a quale dei Windsor sia il più amato e acclamato dal popolo inglese. Per diversi anni, la preferita delle persone era proprio la Principessa Kate Middleton. Quest’anno, però, le cose sono cambiate leggermente e la donna ha dovuto cedere la sua medaglia d’oro al proprio marito William. Ebbene sì, è proprio il futuro erede al trono ad essere il favorito dalle persone.

E quali sono invece i Reali più ‘odiati’ d’Inghilterra? Scopriamo subito la classifica aggiornata.

La classifica dei Reali più amati

Subito dopo William e Kate, in terza posizione della classifica troviamo la Principessa Anna. Come ogni anno, Carlo e Camilla si sono invece aggiudicati rispettivamente la quarta e quinta posizione. Per quanto riguarda invece Harry e Meghan, anche questa volta non sono riusciti ad entrare nelle simpatie degli inglesi, e la percentuale di persone che proprio non li approva è il 57%. Il Reale più detestato dalle persone è però soltanto uno: il Principe Andrea, fratello di Re Carlo. L’uomo conta esattamente un 87% di inglesi che non riesce ad apprezzarlo.

Insomma, Kate Middleton ha dovuto rinunciare al suo primo posto, e a ‘tradirla’ è stato proprio il suo amore William!