Addio a Clint Eastwood, la star di Hollywood se n’è andata con il botto | Il mondo del cinema non era pronto a questo momento

I fan non sono pronti a dire addio a Clint Eastwood eppure il noto attore e regista potrebbe seriamente prendere questa decisione scioccante, visto quel risultato esilarante.

Clint Eastwood non ha bisogno di presentazioni, in quanto tiene incollati da decenni milioni di telespettatori al piccolo e al grande schermo con quel suo sguardo magnetico. Svariati sono stati i suoi ruoli: il pubblico l’ha conosciuto con i suoi film western, ma Clint è molto di più.

La grande star di Hollywood ferma non ci sa stare, motivo per cui alla bellezza di 94 anni miete ancora successi e riconoscimenti. Se dovessimo elencare tutti i film che ha interpretato e diretto, e gli svariati riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, non ci basterebbero due pagine.

Vi diciamo solo che Clint di premi nella sua carriera ne ha vinti 13, per non parlare delle 13 nomination e dei 3 premi Oscar che si è portato “a casa”. Per questo motivo viene considerato come uno dei personaggi del mondo cinematografico che ha dato più lustro alle pellicole internazionali.

Eppure, dopo una carriera così brillante, il mitico regista potrebbe dire addio molto presto, andandosene con il botto. Il mondo del cinema sarà pronto a vivere senza di lui?

Clint Eastwood e la rivincita a 94 anni

Dal 14 novembre, l’ultimo film diretto e co-prodotto da Clint Eastwood, Giurato Numero 2, è approdato nelle sale cinematografiche italiane. In pochi hanno creduto a questo suo progetto in realtà, tant’è che questo film inizialmente era stato proiettato in appena 31 sale cinematografiche, come riportano da Tgcom24, rischiando peraltro di uscire soltanto in streaming. In realtà, il botteghino del primo weekend ha fatto ricredere tutti, con oltre tre milioni di incassi solo in Francia.

Diciamo che Eastwood si è preso la sua bella soddisfazione, reclamando quel rispetto che il noto personaggio merita sicuramente, vista la carriera imponente che ha alle spalle. Adesso, Giurato Numero 2 è stato inserito anche nella lista dei film con cui la Warner spera di vincere un Oscar. D’altronde, al suo interno vanta un cast di tutto rispetto, con nomi di notevole spicco, da Nicholas Hoult, Toni Collette, Zoey Deutch e molti altri ancora.

L’addio del noto attore e regista

Dopo averlo visto al cinema con il suo ultimo film, Giurato Numero 2, Clint Eastwood ha dimostrato che quando la grinta ti scorre dentro, puoi fare miracoli anche a 94 anni, e il noto regista e attore di cose da lasciare al mondo ne ha ancora molte.

Eppure, una voce insistente sta circolando in queste ore: Clint potrebbe presto dire addio alle scene. Veramente il regista è pronto per andare in pensione? Se così fosse, avrebbe chiuso una carriera di successo col botto, e rimarrà sempre nel pantheon dei Big di Hollywood!